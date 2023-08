Comunicado GERAL para MEI que deseja financiar um imóvel

O sonho de várias pessoas é conseguir o seu imóvel próprio, mas a depender da escolha profissional do cidadão, o sonho pode ficar um pouco distante, já que para realizar o financiamento, em alguns casos, pode ser bastante difícil. Contudo, caso o profissional seja um Microempreendedor Individual (MEI), ele pode conseguir o tão sonhado imóvel de um modo bem fácil e prático, saiba tudo sobre o assunto.

Excelente notícia acaba de chegar para os MEIs que pretendem financiar um imóvel | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Realmente MEI pode financiar um imóvel?

Embora essa dúvida seja bastante frequente, é totalmente possível que um MEI consiga comprar um imóvel ou automóvel através do financiamento. Todavia, é preciso seguir à risca todo o passo a passo necessário até a liberação do crédito.

Já que cada banco possui linhas de crédito especiais a depender da ocupação do cliente, além da exigência de documentações distintas e claro, que o interessado consiga comprovar renda, para que o banco tenha certeza sobre os riscos de inadimplência.

O processo citado anteriormente é um velho conhecido de várias pessoas, trata-se da Análise de Crédito. Ela funciona tanto para PJ quanto para PF.

É melhor realizar um empréstimo ou financiamento?

Realizar um financiamento ou um empréstimo, eis a questão. Basicamente, quando o assunto é a aquisição de um bem que possui um alto valor, sempre é interessante o financiamento, já que o prazo para pagamento é maior.

E a depender do banco, ainda é possível pagar as últimas parcelas sem a incidência de juros. Sem contar que o processo para conseguir a liberação do valor, tende ser mais fácil, já que o financiamento já é para algo em específico.

Ao passo que ao realizar um empréstimo, o cliente não é obrigado a informar qual o destino do capital, portanto, talvez o banco não confie em emprestar R$ 600 mil sem saber para onde vai o valor.

Passo a passo para conseguir solicitar o financiamento

O primeiro passo é escolher um imóvel, procure bastante, com paciência. Afinal, ele deve ser o lar do interessado pelas próximas décadas. Escolha entre as várias opções disponíveis, como casa, apartamento, se ele será novo, na planta ou usado.

Feito isso, realize a simulação, vá até o seu banco e se dirija até o setor responsável. Com a simulação, é possível saber o prazo para pagamento, além dos juros que serão cobrados e a parcela mensal. Também é possível solicitar a ajuda do Governo, através do programa Casa Verde e Amarela, por exemplo.

Por fim, há a análise de crédito, nessa parte, é importante que a pessoa seja sincera e dê todas as informações possíveis, para que o banco confie em realizar o financiamento em questão. Caso dê tudo certo nessa etapa, as demais são apenas processos burocráticos até que o cliente tenha às chaves do imóvel em mãos.