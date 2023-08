Descubra se tem um espião conectado ao seu WhatsApp AGORA

O WhatsApp há anos não é apenas um aplicativo para que amigos conversem, ele é bem mais do que isso, o mensageiro já está presente no dia a dia de várias empresas, permitindo que haja uma comunicação entre os funcionários e os seus líderes. Por conta disso, de ser um ambiente tão diversificado, é comum que alguns espiões entrem no mensageiro para conseguir roubar informações e dados sensíveis, saiba como identificar.

Confira como identificar se há algum espião conectado em seu WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fique ligado aos sinais

O primeiro passo é ficar atento aos sinais que o WhatsApp pode mostrar ao usuário, por exemplo, ao entrar em grupos ou mensagens e ter conversas que o usuário não reconhece, ou então, quando há alguma mensagem lida e o titular não reconhece isso.

Outro sinal que pode ser bastante frequente, é a visualização de status de terceiros, ou seja, o espião possui acesso ao seu WhatsApp e ainda tem a audácia de visualizar os status dos seus contatos.

Todos os sinais citados, podem ser indícios que alguém está usando o seu aplicativo do WhatsApp, não necessariamente um espião, mas já é um grande sinal de alerta.

Como blindar o aplicativo contra essas ameaças?

Para conseguir blindar o aplicativo dos riscos citados, é importante que o usuário sempre encerre as sessões que ficaram abertas, apenas fechar a aba do WhatsApp web não é suficiente, pois caso haja alguém conectado, ele irá utilizar outro computador, não o seu.

E antes de encerrar as demais sessões, confira o nome de cada dispositivo e veja se você reconhece ele ou não. Por exemplo, caso o WhatsApp esteja aberto em um navegador Opera e você não o utilize, já é um grande sinal.

Por fim, é importante que o usuário realize todas as verificações de segurança que ficam disponíveis, como ativar a verificação em duas etapas e ter sempre em mãos o PIN, que é solicitado ao entrar no aplicativo.

Preste atenção nos SMS

O usuário também deve prestar atenção nos SMS que chegam até o aparelho celular, na maioria das vezes, a clonagem do número ocorre dessa maneira. Um SMS chega com um código de verificação do mensageiro, o criminoso tem acesso ao código e entra no mensageiro.

Uma vez que ele entrou, fica quase impossível identificar caso ele tenha cuidado em cada passo e não deixe rastros, por conta disso, a principal dica é se prevenir desses riscos.

E o melhor antídoto, é sempre utilizar um PIN para que ocorra a verificação em duas etapas do mensageiro. Caso ela não fique sempre ativa, acaba sendo um caminho perfeito para os criminosos terem acesso ao seu mensageiro.