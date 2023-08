“Modo resgate” do WhatsApp faz recuperar mensagens apagadas

O WhatsApp conta com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, o que concede para ele o título de mensageiro mais usado no mundo, ficando na frente até de grandes nomes como Facebook Messenger e WeChat. Diante o que foi exposto, o tráfego de mensagens pelo aplicativo é gigantesco, mas um problema pode acontecer: ligar o aparelho celular e todas elas terem desaparecido. Contudo, o WhatsApp disponibiliza o “modo resgate” que permite resgatar todas as mensagens perdidas, confira como ativar e realizar a recuperação tanto no Android quanto no iOS.

Ativando o "modo resgate" no WhatsApp

Como ativar o “modo resgate”?

Para conseguir recuperar as mensagens, é preciso que essa funcionalidade esteja ativada, mas isso deve acontecer antes do momento de recuperar e não depois. Ou seja, o ideal é que o usuário ative a funcionalidade no momento que instalar o WhatsApp no aparelho, para quando precisar do backup, ele ficar disponível.

O passo a passo para ativar é simples, a saber:

Entre em seu WhatsApp;

Clique na aba “Conversas”;

Após isso, em “Backup de Conversas”;

por fim, em “fazer backup”.

Agora o processo irá iniciar. Além disso, é possível escolher se o backup irá ocorrer todos os dias ou após um determinado período de tempo.

Como recuperar as mensagens no dispositivo Android?

O exemplo dado será o Backup que é realizado utilizando o Google Drive, pois ele é um dos mais utilizados, já que não consome a memória local, pois fica armazenado na nuvem. Para recuperar as mensagens, é preciso desinstalar e instalar o WhatsApp, já que não é possível recuperar as mensagens caso não faça isso. Agora:

Abra o WhatsApp novamente e coloque o seu número;

Um código será enviado para o seu dispositivo, coloque-o no WhatsApp;

O mensageiro irá perguntar se deseja recuperar as mensagens antigas, clique em “restaurar”;

Agora basta esperar, já que o procedimento tende a demorar um pouco.

Quando terminar, o usuário basta clicar em “avançar” e pronto, restauração concluída. A possibilidade de restaurar usando o Google Drive é uma excelente escolha, já que é possível fazê-la em outro aparelho.

Como recuperar as mensagens no iOS?

Já em dispositivos iOS, a recuperação é realizada por intermédio do backup feito através do iCloud. Contudo, de maneira análoga ao que ocorre nos dispositivos Android, é preciso que o usuário desinstale o aplicativo primeiro, após isso:

Abra o WhatsApp e informe o seu número;

Um código será enviado para o seu aparelho, informe-o no WhatsApp;

Após isso, clique em “Restaurar histórico de conversas”;

O processo irá começar, pode demorar um pouco, a depender da quantidade de mensagens.

Pronto, após aguardar, o backup será realizado e o usuário poderá desfrutar novamente de suas mensagens, seja no mesmo ou em outro dispositivo.