Certamente, você já ouviu falar sobre o aplicativo Caixa Tem, revolucionário que conquistou mais de 100 milhões de downloads no Brasil. Ele se tornou um aliado indispensável, garantindo pagamentos essenciais de diversos benefícios do governo federal. Se você é um dos muitos cidadãos que já aproveitam os serviços do Caixa Tem, saiba mais sobre essa nova oportunidade de conseguir empréstimos.

Consiga um empréstimo do Caixa Tem direto no app ainda hoje. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como surgiu o Caixa Tem?

Vamos recapitular a jornada por trás do Caixa Tem. Este aplicativo surgiu em 2020, quando o mundo enfrentava uma das pandemias mais devastadoras da história recente.

O Brasil, infelizmente, não escapou dos impactos da pandemia de Covid-19, que trouxe não apenas consequências à saúde, mas também desafios financeiros significativos. Diante disso, o governo federal lançou o Auxílio Emergencial, distribuído por meio do aplicativo Caixa Tem.

Embora o Auxílio Emergencial tenha chegado ao fim, o Caixa Tem continua a oferecer suporte essencial aos cidadãos. Neste mês de agosto, beneficiários de programas governamentais podem receber valores relacionados ao Bolsa Família e ao Auxílio-Gás diretamente pelo aplicativo.

Como conseguir

O processo é rápido e fácil! Em apenas 2 minutos, você pode solicitar seu empréstimo diretamente pelo seu celular. Siga os passos abaixo para desbloquear essa oportunidade:

Acesse o aplicativo Caixa Tem.

Escolha a opção “Empréstimos” no menu.

Faça sua solicitação de empréstimo.

Aguarde a aprovação e aproveite os recursos!

Dicas para não cair nas dívidas

Depois de conseguir esse respiro, procure organizar-se para não cair novamente nas dívidas. Veja algumas sugestões:

Tenha um orçamento realista

Faça o registro de todas as suas origens de ganho e dos gastos que ocorrem mensalmente. Isso ajuda a ter uma visão clara das suas finanças e identificar áreas onde é possível economizar. Tenha em mente a necessidade de contemplar gastos inalteráveis, como o valor do aluguel e as despesas referentes aos serviços públicos. Adicionalmente, não se esqueça das despesas variáveis, tais como diversão e refeições em restaurantes.

Faça uma reserva de emergência

Esforce-se para economizar pelo menos três a seis meses de despesas básicas em uma conta separada, como uma poupança.

Tenha cautela na hora de usar o crédito

Antes de obter um empréstimo ou um cartão de crédito, entenda as taxas de juros, os prazos de pagamento e os termos. Lembre-se de que o crédito deve ser uma solução temporária, não um estilo de vida.