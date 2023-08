De acordo com alguns especialistas — desativar o visto por último pode ser uma má ideia. Não se limitando somente para contas comerciais, quanto para contas pessoais. Trata-se de uma funcionalidade bastante popular que impede que outros usuários visualizem a última vez que determinado contato entrou no WhatsApp. Ocultar essa informação pode ser relevante para alguns por inúmeros motivos — mas pode acabar sendo uma má ideia para outros usuários.

Desativar o visto por último no WhatsApp pode ser uma má ideia | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Funcionalidade pode ser uma má ideia

Logo após o usuário tomar a decisão de desativar o visto por último, ele pode estar de maneira implícita prejudicando sua comunicação em tempo real com outros usuários do WhatsApp — o que pode acarretar em sérios problemas futuros.

Haja vista que por mais que o recurso garanta a privacidade dos usuários, a ausência dessa informação pode acabar desgastando relações pessoais, profissionais, etc. Essa situação acaba se complicando ainda mais no caso de relacionamentos amorosos.

Ainda há um grande embate entre até que ponto a privacidade pode ser algo benéfico. Haja vista que a falta de comunicação entre os usuários pode acabar se tornando algo prejudicial.

Em algumas empresas durante o expediente de trabalho os funcionários são obrigados a estarem com seus dispositivos ativos e com o visto por último ativado. A fim de que o supervisor tenha acesso a todos os detalhes quanto ao período de trabalho, disponibilidade do usuário, etc.

Essa funcionalidade acaba acarretando uma série de fatores, e pode ser oposta ou não dependendo do ambiente cujo se encontra empregado a mesma.

Portanto: é importante rever os aspectos individuais que a desativação do visto por último acaba se tornando benéfica ou não para a utilização do mensangeiro. Variando de pessoa para pessoa.

Como desativar o visto por último?

O “Visto por último” pode ser desativado de maneira simples e rápida em questão de segundos. Na qual garante que ninguém veja o último horário cujo adentrou no WhatsApp — bastante usado principalmente em situações que o usuário não pretende responder conversas pendentes.

Siga o passo a passo abaixo:

Entre no WhatsApp;

Clique em “Configurações”;

Clique em “Configurações de privacidade”;

Clique em “Quem pode ver os meus dados pessoais”;

Clique em “Visto por último”.

Pronto! Após isso basta desativar ou ativar a opção. Feito isso, basta usufruir dos benefícios diretos que essa funcionalidade pode oferecer aos usuários do WhatsApp. Haja vista que existem aplicativos de terceiros que podem inibir essa opção.

Entretanto, não é uma boa alternativa usar aplicativos de terceiros para burlar o WhatsApp. Haja vista que se trata de um aplicativo pessoal de informações sensíveis — seja profissionais ou pessoais.

