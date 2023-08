Nubank tem novidade que pode ajudar VOCÊ a controlar os gastos

O Nubank oferece aos seus clientes um aplicativo completo com diversos serviços e produtos. Entre as ferramentas encontradas no app, está uma que possibilita que os clientes saibam uma informação muito importante.

Saiba mais sobre as novidades que podem ajudar você a controlar os gastos. |Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como sei o quanto já gastei no Nubank

Esta ferramenta mostra a quantidade de operações que o cliente já efetuou com o cartão do Nubank e o valor total gasto. Também são exibidas outras informações como o resumo de faturas e dados sobre todas as compras mensais já realizadas.

Para descobrir esta informação é bem fácil. Siga os passos abaixo:

Abra o app do Nubank, clique na setinha no campo “Cartão de crédito”. Depois, clique na lupa, localizada no canto superior da tela.

Agora, clique em “Tudo” e digite um ponto (.) no campo de pesquisa para ver todo o seu histórico de gastos desde de quando passou a usar o cartão. A quantidade de compras e valor total gasto com o cartão será exibido na parte superior para o usuário.

Me surpreendi com o valor gasto

Percebeu que gastou muito ao longo do tempo? Se esta informação te surpreendeu, talvez seja o momento de apreender a gerenciar seus gastos e evitar surpresas. Confira dicas especiais para isso:

Tenha controle de seu dinheiro: todos nós devemos organizar nossos gastos e os separar por categorias. Crie categorias como gastos fixos, gastos com lazer e outras atividades;

Crie o seu teto de gastos: determine o quanto você pode e quer gastar naquele mês. Isso vai te ajudar a evitar contas inesperadas

Guarde dinheiro: é muito importante ter uma reserva de emergência para lidar com situações inesperadas. Sendo assim, caso ainda não tenha, comece a montar sua reserva de emergência.

O que é o nubank?

O Nubank é uma startup que nasceu em terras tupiniquins e atua no setor financeiro. A fintech ficou muito conhecida no mercado por oferecer o seu cartão de crédito totalmente livre de tarifas e anuidade. O controle dos gastos é inovador, feito por um aplicativo prático e de fácil manuseio.

