Onda de CALOR confirmada em pleno inverno! Temperaturas de até 40°C nestas regiões

Uma notícia está gerando bastante surpresa aos brasileiros, órgãos de meteorologia estão afirmando que em pleno inverno, vários locais do país irão marcar em seus termômetros temperaturas perto dos 40°C. Então, é melhor os brasileiros largarem os agasalhos e se prepararem, pois a previsão para os próximos dias não é de frio, mas sim, de grande calor, entenda o motivo.

Altas temperaturas são confirmadas nestes locais, confira | Imagem de Joe por Pixabay

O fenômeno é atípico no país

Segundo especialistas, o momento que o Brasil está passando é no mínimo atípico, pois o calor que será enfrentado é comum de ser observado entre setembro e outubro, não durante o mês de agosto. Que é conhecido por ser o inverno, onde as temperaturas tendem ser mais baixas.

A partir desta segunda-feira, dia 22, segundo o Climatempo, as temperaturas irão subir por conta de uma massa de ar quente e seco que está atingindo uma grande parte do Brasil. Lembrando que nos primeiros dias do mês, altas temperaturas já marcaram o país.

Por exemplo, em Cuiabá, no dia 10, as temperaturas chegaram à incrível marca de 40,4°C, o que se tornou o recorde de valor em 2023, no Brasil. Já a média de temperatura durante o mês será de 34,7°C.

Quais as regiões mais afetadas?

As regiões mais afetadas pelo fenômeno serão as regiões Sudeste e Centro-oeste, onde as temperaturas máximas devem chegar acima de 40°C em várias localidades. Por exemplo:

Em São Paulo, o dia mais quente deve ser dia 23 e 24, onde os termômetros devem variar entre 32°C e 34°C;

No Rio Grande do Sul, em vários momentos, os termômetros devem marcar temperaturas entre 32°C e 34°C;

Já no Rio de Janeiro, no período da tarde, os termômetros devem chegar a 36°C e 39°C;

Por fim, no Triângulo Mineiro, as temperaturas no dia 23, pela tarde, podem chegar a 40°C.

Então, é importante que os brasileiros já se preparem para sair de suas casas com roupas mais leves e beber bastante água, para evitar a desidratação.

Dicas para os dias mais quentes

Em dias quentes, há algumas dicas que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida. A primeira, é beber bastante água, pois em dias de calor, é comum que as pessoas fiquem desidratadas. Além disso, evite ingerir bebidas que contenham álcool e cafeína, essas duas substâncias contribuem para a perda de água corporal.

Além disso, na hora de sair de casa, opte por uma roupa mais leve e que possua uma cor clara, os tecidos mais indicados são os de algodão ou linho. Já que permite que a pele respire.

Por fim, não esqueça de proteger sua pele e seus olhos, para isso, compre um bom protetor solar e o aplique antes de sair de casa. Para proteger o rosto e o pescoço, use chapéus com abas largas e para os olhos, um óculos de sol, que tenha proteção UV.