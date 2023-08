Vai prestar concurso? O segredo da redação PERFEITA está aqui

Na maioria dos concursos públicos de nível superior, uma das etapas mais temidas que há é a prova de redação, por mais que o candidato seja expert na língua portuguesa, saiba tudo sobre gramática, é necessário se preparar bastante para essa parte do concurso. Já que, de acordo com especialistas, a prova de redação é uma união entre conhecimentos gramaticais, de mundo e uma boa interpretação textual. Portanto, confira as melhores dicas para uma redação perfeita.

Este é o guia completo para escrever uma redação perfeita no concurso público

Quais são os textos mais cobrados?

O primeiro passo é entender qual tipo de texto irá cair na prova de redação, para conseguir ter um estudo direcionado. De acordo com um especialista em concursos públicos, o tipo mais comum é o dissertativo-argumentativo. Basicamente, é o mesmo tipo proposto no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Nele, o candidato deve trazer à tona sua opinião acerca de algum assunto, mas ela não deve ser apenas “solta” como ocorre ao expô-la em um grupo do Facebook, por exemplo. É preciso que tenha início, meio e fim.

Além disso, é necessário que sejam elaboradas teses e bons argumentos para que o texto tenha mais credibilidade e coesão. Para isso, a leitura de livros, pensamentos de filósofos e o conhecimento de mundo é de suma importância.

O que se deve estudar durante a preparação?

Cada banca pode cobrar conteúdos específicos para que o candidato se prepare para a prova de redação. Mas em como toda matéria, há aqueles pontos “universais” que os candidatos podem estudar e após o edital sair, apenas “aparar as arestas” do que ficou com dificuldade. Os principais são:

Interpretação textual;

Efetuar leituras difíceis e interpretá-las;

Coesão e coerência;

Argumentação;

Variedade lexical.

Para que todos esses aspectos fiquem bem claros na mente do estudante, é importante que a redação faça parte do seu plano de estudos e toda semana, pelo menos durante 1 hora, ele reserve para o estudo dessa disciplina. Se possível, também realizar uma redação por semana e enviar para algum professor corrigir.

Chegou o grande dia

Após meses de estudos, chegou o grande dia da prova e até para este momento, há algumas dicas que podem fazer toda a diferença, a melhor estratégia para um texto com 30 linhas é:

Destinar os 10 minutos iniciais para compreender o tema e ler os textos motivadores;

Destinar os próximos 15 minutos para realizar o esboço com as principais ideias;

Destinar 25 minutos para escrever o texto;

Destinar 10 minutos para revisá-lo.

Seguindo as dicas citadas, a probabilidade do candidato ir bem na redação é bem grande, já que ao destinar um tempo para compreender o tema e um tempo para revisar o texto, as chances de cometer erros de compreensão são bem menores.