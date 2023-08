Banco do Brasil começa leilão de imóveis rurais; veja os preços das fazendas

O Banco do Brasil está disponibilizando uma oportunidade ímpar para quem sonha em ter um imóvel no campo, seja para descansar ou até mesmo para virar fazendeiro. O banco anunciou um leilão com vários imóveis rurais, que deve ocorrer no dia 24 de agosto. Vários dos imóveis são um excelente negócio, saiba qual o lance médio e como participar.

Banco do Brasil anuncia leilão de imóveis rurais, imagem ilustrativa. | Imagem de alohamalakhov por Pixabay

Comprar imóveis de leilão pode ser uma boa oportunidade?

Com certeza, geralmente, quando os bancos realizam leilões, é por conta que o imóvel em questão foi penhorado e o dono não conseguiu pagar os débitos, com isso, o imóvel é vendido para custear o valor que está em aberto. Por conta disso, algumas propriedades podem ter um valor bem inferior ao de mercado.

E na maioria das vezes, ele está em excelentes condições, só está sendo leiloado de fato por conta que o dono precisa cessar os débitos com a instituição financeira em questão. Mas claro, antes é importante averiguar bem a localidade de todos os imóveis.

Se possível, faça uma visita pessoalmente e leve consigo algum agrônomo, para que consiga avaliar alguns detalhes que somente um profissional é capaz de julgar.

Quais as fazendas que estão disponíveis?

O imóvel mais barato, está custando R$ 1,95 milhão.Trata-se de uma fazenda com 239 hectares. O nome dela é Fazenda São Vicente e está localizada no Rio Grande do Sul, na cidade de Cristal.

Já o segundo imóvel é um pouco menor, mas devido sua localidade e sua qualidade para o cultivo de soja, o valor é mais do que o triplo do anterior. Trata-se de uma fazenda com 210 hectares que custa R$ 6,5 milhões. Ela está em Maracaju, no Mato Grosso do Sul.

Por fim, o último imóvel é a Fazenda Fartura | que fica localizada em Mato Grosso, na cidade de Sapezal. A propriedade possui 2.000 hectares e custa R$ 3,1 milhões.

Como participar do leilão?

O leilão ficará aberto até o dia 24 de agosto às 16 horas. Para acessá-lo, basta ir até o site Mega Leilões e ler os editais disponíveis, a forma de pagamento e os demais detalhes da propriedade, como se ela está ou não ocupada.

Além disso, no momento que o usuário realizar o arremate, é preciso que ele efetue o pagamento de um sinal, que corresponde a 5% do valor total do imóvel.

Lembrando que após o sinal, o comprador tem até 30 dias para quitar o débito restante. Além disso, caso prefira, é possível realizar o restante do pagamento usando certificados de crédito de carbono. Mas tudo deve seguir o que está previsto no edital disponível.