Use estes códigos secretos no celular e descubra se foi hackeado

Não é exagero afirmar que, atualmente, toda pessoa que tem a oportunidade utiliza o aparelho celular tendo em vista as mais diversas atividades do dia a dia, como fazer compras, pagar contas e acessar as redes sociais, por exemplo.

Porém, nem todo mundo sabe que esse tipo de ação pode acabar deixando alguns rastros que, por sua vez, facilitam o trabalho de criminosos e pessoas mal-intencionadas, que podem tentar invadir o aparelho para hackeá-lo.

Estes criminosos que atuam no ambiente virtual sempre estão em busca de qualquer brecha que lhes permita agir, invadindo os aparelhos celulares que funcionam com base no sistema operacional Android e causando os mais diversos tipos de problema. A técnica utilizada por eles, porém, nem sempre é a mesma: eles podem utilizar o spyware, o phishing, o ransomware ou simplesmente podem escolher explorar as vulnerabilidades que existem dentro do sistema operacional.

Inclusive, o programa Fantástico, da emissora Rede Globo, já chegou a fazer uma reportagem sobre esse importante tema, frisando que a população brasileira sofre consideravelmente com o roubo de dados e com golpes virtuais diversos. Atualmente, no país existem pelo menos 1 milhão de vítimas.

É muito comum que os usuários menos familiarizados com as coisas que acontecem no meio virtual acabem sendo levados ao erro, uma vez que acreditam nos anúncios e nos aplicativos que carregam códigos muito maliciosos, por meio dos quais o roubo de dados acaba acontecendo.

Ter um celular invadido é um verdadeiro transtorno | Imagem: Oliur / unsplash.com

Como uma pessoa consegue saber se o celular dela foi hackeado

O Informe Brasil, portal que teve a iniciativa de tirar dúvidas das pessoas que utilizam algum aparelho celular comandado pelo sistema Android, recentemente compartilhou os códigos que de fato podem ser usado, na hora de checar inconsistências e até mesmo indícios de que o aparelho sofreu uma invasão (ou tentativa de invasão) por parte de criminosos virtuais: os famosos hackers.

E estes código tão específicos são:

Código *#62#: é capaz de descobrir as chamadas redirecionadas que, são aquelas que não foram recebidas pelo aparelho celular “oficial”;

Código ##002#: é capaz de desativar o encaminhamento das chamadas;

Código *#06#: é por meio dele que é possível checar o IMEI do celular, para comparar os dígitos com os que constam na caixa original do aparelho;

Código *#21#: mostra em que status está o encaminhamento das chamadas, para que seja possível saber se ele está, ou não, ativo no momento.

Veja também: Chá natural funciona como sedativo para quem precisa pegar no sono

As melhores dicas para manter o aparelho celular devidamente seguro

Uma das melhores dicas para manter um celular seguro é sempre mantê-lo devidamente atualizado, baixando a última versão do Android que estiver disponível. A atualização dos aplicativos instalados também deve acontecer sempre que possível. Afinal, elas corrigem falhas operacionais e de segurança, que podem servir como porta de entrada para os criminosos mais experientes.

Outra dica importante é manter um bom antivírus instalado no aparelho, sendo este o programa que consegue detectar malwares, spywares, vírus e todas as demais ameaças que podem infectar o celular e/ou acessar os dados de seu usuário.

E, por fim, a terceira dica é nunca baixar algo de uma fonte que seja desconhecida.

Veja também: Sem dinheiro para o pedágio? Descubra como você pode pagar