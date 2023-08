Mais pessoas poderão fazer saques do FGTS NESTA SEMANA

Saque do FGTS disponível – Atenção, trabalhadores brasileiros nascidos em setembro: a hora de sacar uma parte do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está se aproximando. Esta sexta-feira (1º) marca o início do período de retirada para quem optou pela modalidade de saque-aniversário. Mas, você sabe como calcular a quantia que tem direito e como sacar o valor antes da data programada?

Os trabalhadores terão acesso ao saque do FGTS nesta sexta-feira (1º) para aqueles que optaram pelo saque-aniversário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

FGTS disponibiliza saque para estas pessoas

A modalidade de saque-aniversário foi concebida como uma alternativa à forma tradicional de saque-rescisão, que ocorre quando o empregado é demitido sem justa causa. Nesse formato diferenciado, os trabalhadores podem retirar uma fração de seus fundos do FGTS durante o mês de seu aniversário. O valor específico liberado varia conforme o saldo total em todas as contas ativas e inativas do FGTS do trabalhador. A Caixa Econômica Federal, responsável por administrar o fundo, estabelece alíquotas e parcelas adicionais de acordo com o montante acumulado, seguindo uma tabela predefinida. Por exemplo, se você possui um saldo de até R$ 500,00, a alíquota será de 50% e não haverá parcela adicional. Se o saldo for de R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00, a alíquota será de 20% e a parcela adicional de R$ 650,00.

Veja também: Este grupo de mulheres pode sacar o FGTS a partir de agora

Os cidadãos nascidos em setembro poderão sacar sua parcela do FGTS até o dia 30 de novembro. Vale mencionar que a liberação desses fundos ocorre de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Portanto, é crucial que os contribuintes fiquem atentos ao calendário de saque-aniversário do FGTS para o ano de 2023. Por exemplo, os aniversariantes de janeiro já tiveram seu período de saque, que foi de 2 de janeiro a 31 de março. Já os nascidos em dezembro poderão efetuar a retirada entre 1º de dezembro de 2023 e 29 de fevereiro de 2024.

Para os que desejam ter acesso ao montante antes do período previsto, existe uma opção de antecipação do saque-aniversário. A operação é realizada pela Meutudo, uma empresa que oferece este tipo de crédito. Ela permite que o trabalhador receba até 10 anos do seu benefício em uma única vez, com taxas de juros consideradas baixas e sem necessidade de consulta a órgãos de proteção ao crédito. O valor adiantado será descontado automaticamente do saldo do FGTS nas datas estipuladas no contrato, evitando burocracias e riscos de inadimplência.

Período instável

Esse tipo de saque tem despertado interesse especialmente em um cenário econômico complexo, marcado por instabilidades e incertezas. Muitos veem na antecipação do saque-aniversário uma oportunidade de quitar dívidas ou realizar investimentos. No entanto, especialistas financeiros alertam para a importância de usar esses recursos com responsabilidade, já que se trata de um fundo de garantia que também serve como um “colchão” em casos de desemprego não voluntário.

Portanto, o saque-aniversário do FGTS surge como uma ferramenta que, se bem administrada, pode oferecer certo alívio financeiro aos trabalhadores. Seja para sacar a parcela de acordo com o calendário oficial ou para optar pela antecipação do benefício, o importante é estar bem-informado e agir de forma consciente. Para mais informações e para efetuar o saque, os trabalhadores podem acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou o aplicativo Meu INSS, além de poderem ligar para o telefone 135 para agendar atendimento presencial em uma agência do INSS.

Veja também: Alô, trabalhador! Grande notícia do FGTS acaba de chegar para TODOS