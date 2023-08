Alô, trabalhador! Grande notícia do FGTS acaba de chegar para TODOS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que já desempenha um papel fundamental na vida financeira de muitos trabalhadores no Brasil há muitos anos, está prestes a buscar na digitalização, uma forma para otimizar o atendimento a trabalhadores e empregadores em todo o país. Saiba o que está para ser lançado em breve pelo FGTS e o que poderá mudar (para melhor), logo abaixo.

Em agosto, os trabalhadores nascidos nesse mês já podem realizar o saque do FGTS pelo Saque-Aniversário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

FGTS recorre à era digital

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desempenha um papel fundamental na vida financeira de muitos trabalhadores no Brasil, fornecendo segurança financeira para situações de necessidade e aposentadoria. Uma notícia promissora está prestes a revolucionar a interação entre trabalhadores e empregadores com esse fundo essencial, através do novo FGTS Digital.

O FGTS Digital, que tem sido desenvolvido ao longo de vários meses, está prestes a ser implementado, trazendo consigo diversos benefícios que têm o potencial de simplificar e agilizar o acesso aos recursos do fundo.

A etapa de testes do sistema, agendada para ocorrer entre 19 de agosto e 10 de novembro, representa um passo crucial em direção à implementação completa do FGTS Digital. Durante essa fase, especialistas e desenvolvedores trabalharão para aprimorar o sistema e resolver quaisquer problemas antes do lançamento oficial, previsto para janeiro do próximo ano. A seguir, entenda os principais serviços oferecidos pelo FGTS Digital.

Quais são os principais serviços disponíveis no FGTS Digital?

• Em vez de guias manuais, o sistema permitirá a emissão rápida e personalizada de guias;

• Extratos de pagamentos realizados poderão ser consultados;

• Possibilidade de individualização dos extratos de pagamento;

• Verificação dos débitos pendentes;

• Pagamento da multa indenizatória com base nas remunerações devidas durante todo o período de trabalho.

Processo mais simples otimiza tempo

Uma característica notável do novo sistema é a simplificação do processo, graças ao compartilhamento automático de informações de beneficiários por meio do e-Social. Isso não só torna o processo de recolhimento online mais acessível, mas também reduz o tempo necessário para realizar essas tarefas.

Uma estimativa impressionante é a redução do tempo gasto pelas empresas no recolhimento do fundo. O tempo médio mensal, que costumava ser de 34 horas, será encurtado para 25 horas, graças à plataforma inovadora que centraliza e fornece os dados essenciais.

Transição será feita de forma gradual

A partir de 16 de setembro, as empresas terão a oportunidade de se familiarizar com o sistema e se preparar para sua adoção. Embora a integração completa com o e-Social ainda não tenha uma data definida, espera-se que a transição ocorra de maneira suave e eficiente.

É importante ressaltar que a Caixa Econômica Federal (CEF), que historicamente administrou o FGTS, continua desempenhando um papel central no processo. A instituição continua responsável por gerenciar os trabalhadores e realizar os depósitos diretamente em suas contas, garantindo a eficiência e a confiabilidade do processo. Portanto, essa mudança promissora não afeta a base sólida sobre a qual o sistema foi construído.

