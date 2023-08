Quer saber se uma pessoa é egoísta? 5 frases denunciam

Você é egoísta? É raro alguém admitir tal traço desagradável de nossa personalidade, no entanto, o fato ´´ que todos nós carregamos um certo nível de egoísmo. No entanto quando ele se torna excessivamente evidente nas nossas expressões e ações do nosso dia à dia, pode causar danos nas nossas relações, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. A seguir, saiba quais as cinco frases que podem revelar traços de egoísmo em uma pessoa.

Saiba quais são as cinco frases que podem identificar uma pessoa egoísta. | Foto: Reprodução / Pixabay

O mundo ao redor do próprio umbigo

Não é um segredo desconhecido que, por vezes, as palavras podem revelar aspectos da nossa personalidade. A psicologia se debruça profundamente sobre a área dos traços egoístas nas interações humanas.

Saiba quais as 5 frases que revelam egoístas

Stefan Falk, um psicólogo ocupacional e autor do livro “Motivação Intrínseca: Aprenda a Apreciar o seu Trabalho e Alcançar o Sucesso como Nunca Antes”, compilou uma lista fascinante de frases frequentemente utilizadas por pessoas com inclinações egoístas. Saiba quais são, a seguir.

1. “Este feedback soa como um insulto.”

Indivíduos com tendências egoístas frequentemente interpretam críticas, mesmo que construtivas, como ataques diretos à sua competência. Eles possuem a crença de que estão acima de cometer erros e, por consequência, têm dificuldade em receber feedbacks de forma aberta.

2. “Minhas ideias têm grande valor e merecem sempre ser levadas a sério.”

Embora seja natural valorizar as nossas próprias ideias, o egoísmo se manifesta quando alguém acredita que as suas sugestões são intrinsecamente superiores às dos outros, ignorando por completo outras perspectivas.

3. “O seu sucesso está sendo conquistado à custa do meu.”

Indivíduos egoístas lutam para ver o sucesso alheio como algo que não está desconectado do seu próprio progresso. Eles frequentemente sentem que estão sendo eclipsados ou alvo de injustiça.

4. “Por que você sempre tenta exercer controle sobre mim?”

Definir orientações ou feedbacks claros pode ser interpretado por pessoas egoístas como uma tentativa de controle ou limitação, em vez de ser encarado como direcionamento construtivo.

5. “Você está sendo desrespeitoso ao discordar de mim.”

Para alguém profundamente egoísta, qualquer forma de discordância não é apenas uma divergência de opiniões, mas é vista como falta de respeito ou invalidação da sua perspectiva.

Atitudes que merecem reflexão

Lidar com personalidades egoístas no ambiente de trabalho ou em qualquer cenário da vida pode ser um desafio. Como Falk aconselha, a estratégia mais prudente pode ser estabelecer limites claros e, quando possível, reduzir a interação com esses indivíduos. Afinal, compreender a psicologia por trás das palavras pode ser o primeiro passo para criar ambientes mais harmoniosos e produtivos.

