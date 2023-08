Se você faz isso, saiba que está sabotando sua relação (3 sinais)

A autossabotagem é algo que nem sempre notamos, mas que podem nos prejudicar, por isso trouxemos 3 tipos de comportamentos considerados chaves pois diversas pessoas têm esse comportamento e que na maioria das vezes é totalmente inconsciente, mas que podem dar um fim do relacionamento amoroso.

Tem hábitos, práticas, manias que nós temos que não percebemos, mas sempre quem está de fora consegue observar em nosso comportamento, seja bom ou seja ruim, por isso é sempre importante tirar um dia e refletir suas atitudes, para você não ser prejudicado e nem prejudicar pessoas ao seu redor, principalmente aqueles que você ama.

confira 3 sinais que podem acabar com o seu relacionamento. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

3 sinais de que você está sabotando sua vida amorosa

Sempre quem termina um relacionamento ou aquele relacionamento que nunca vai pra frente se questiona, pois no início tudo vai bem, mas logo acaba. Mas já parou para pensar que pode ser os seus próprios hábitos e comportamentos que fazem terminar e não somente o do próximo

1. A Defensividade como Mecanismo de Proteção

O primeiro comportamento acontece quando algumas experiências traumáticas do passado não foram resolvidas e isso pode refletir em novos relacionamentos, ou seja, qualquer conflito, crítica pode gerar algo maior e isso começa a criar murros e ir se afastando.

Esse comportamento pode fazer com que a pessoa que esteja com você queira terminar, mas não sabem exatamente a causa disso. Por isso é importante resolver as coisas.

2. O Veneno da Desconfiança

Insegurança pessoal é um do pior de todos, principalmente quando não são reconhecidas e podem acabar se transformando em suspeitas dentro de um relacionamento, pois automaticamente já gera um medo de não ser digno de viver uma boa história de amor e isso pode fazer com que todos os dias a pessoa fica pensando se realmente o parceiro gosta dela.

3. A Necessidade de Habilidades Relacionais

O amor é algo maravilhoso, no entanto não é o suficiente para conseguir ter um relacionamento bom e saudável, é necessário ter compreensão, habilidade, empatia, saber reconhecer o erro, tudo forma um conjunto para conseguir enfrentar as dificuldades que aparecem ao meio do caminho.

O cuidado e o reconhecimento são essenciais dentro de um relacionamento, se depois de ler esse texto você percebeu que tem alguns desses sinais busque o autoconhecimento e tente melhorar essa prática e, acima de tudo, converse com seu parceiro (a). O amor só permanece se for um relacionamento saudável e compreendido.

