Todo MUNDO quer conhecer estas 2 cidades do Brasil; veja quais são elas

O fascínio de aventureiros e viajantes em geral pelo Brasil tem uma explicação bastante compreensível. Mas segundo palavras dos próprios turistas, o clima tropical do Brasil, embelezado por suas praias deslumbrantes e a hospitalidade calorosa sem igual de seu povo é notável e digna de todos os elogios. Recentemente, a revista Travel and Leisure realizou uma análise do turismo na América do Sul e na região central do continente e destacou duas cidades específicas em terras brasileiras. Descubra quais são, logo abaixo.

Clima tropical amado pelo mundo

A atração de viajantes pelo clima tropical do Brasil, suas praias deslumbrantes e a hospitalidade de seu povo é notável. Recentemente, a revista Travel and Leisure realizou uma análise abrangente do turismo na América do Sul e na região central do continente.

A revista conduziu uma pesquisa que antecedeu à premiação “World’s Best Awards”, destacando cidades brasileiras. Saiba, mais abaixo, as cidades com melhor posição no ranking segundo a publicação internacional.

Metrópoles brasileiras no topo

Nessa pesquisa, São Paulo e Rio de Janeiro se destacaram como as duas principais cidades do Brasil no ranking. A capital paulista conquistou a terceira posição, alcançando uma pontuação sólida de 85,41 em um total de 100 pontos possíveis.

Esse resultado ressalta a riqueza da programação cultural e a diversidade que caracterizam a cultura de São Paulo.

Classificação das melhores cidades para o turismo

Na América Latina e Central, o turismo está em expansão, e após a flexibilização das restrições da pandemia, ele voltou a desempenhar um papel importante na economia da região. Os estrangeiros agora podem desfrutar de itinerários memoráveis.

A classificação das melhores cidades para o turismo é a seguinte:

1º lugar: Cusco, Peru – 87,78 pontos

Cusco, Peru – 87,78 pontos 2º lugar: Cartagena, Colômbia – 85,9 pontos

Cartagena, Colômbia – 85,9 pontos 3º lugar: São Paulo, Brasil – 85,41 pontos

São Paulo, Brasil – 85,41 pontos 4º lugar: Quito, Equador – 85,05 pontos

Quito, Equador – 85,05 pontos 5º lugar: Buenos Aires, Argentina – 84,83 pontos

Buenos Aires, Argentina – 84,83 pontos 6º lugar: Mendoza, Argentina – 84,79 pontos

Mendoza, Argentina – 84,79 pontos 7º lugar: Antigua Guatemala, Guatemala – 84,15 pontos

Antigua Guatemala, Guatemala – 84,15 pontos 8º lugar: Rio de Janeiro, Brasil – 83,89 pontos

Rio de Janeiro, Brasil – 83,89 pontos 9º lugar: Lima, Peru – 82,66 pontos

Lima, Peru – 82,66 pontos 10º lugar: Bogotá, Colômbia – 82,45 pontos

Do agito urbano à tropicalidade

O sucesso de São Paulo, em conjunto com Cusco e Cartagena, no Peru e na Colômbia, se encontra indiscutivelmente em seus museus, sua inigualável riqueza gastronômica, estádios esportivos e entretenimento ao vivo, todos cativando a atenção dos visitantes internacionais que buscam explorar ao máximo a variedade cultural da maior cidade do país.

O Rio de Janeiro, por outro lado, brilha no verão, quando suas praias se enchem de vida, e os turistas desfrutam das belíssimas praias de Ipanema e Leblon, na zona sul da cidade carioca. Além de se refrescar no mar e aproveitar o sol, os mirantes oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego, uma verdadeira experiência sensorial.

Com base nesse cenário, é inegável que o Brasil se destaca como um destino turístico de renome internacional, atraindo viajantes com sua mistura de cultura vibrante, beleza natural deslumbrante e clima acolhedor.

