Quando gostamos de alguém podemos cometer estes 9 ERROS FATAIS

Quando se apaixonamos ficamos todos bobos pela tal pessoa, e com isso nem percebemos atitudes intensas e acabamos cometendo vários erros, por isso é essencial ter calma e saber criar uma conexão saudável.

O coração supera a razão

Independentemente da idade ou quantas experiências tivemos, todo mundo já ficou apaixonado, e quando isso acontece, nossa mente muda, ações, tudo começa a pulsar muito forte e as emoções voam para o alto, por mais que o amor seja lindo e nos torna vulneráveis, a força do amor também pode fazer com que se unimos.

Ou seja, para você conseguir amar melhor é necessário conhecer todos os deslizes que dá ao meio do caminho, principalmente quando fazemos isso em nome do amor, tudo que é em exagero pode se tornar algo ruim.

9 erros que precisam ser evitados

Incertezas nos Relacionamentos

Tem pessoas que não tem expectativa ao entrar ou criar um relacionamento, nunca faça isso, sempre entra com uma visão do que você sonha e deseja, a chave é ter um relacionamento saudável e bem-sucedido, e quando falo isso não é financeiramente e cumplicidade um com o outro.

Criando Ilusões da pessoa amada

Nas primeiras etapas da paixão, é muito fácil cair na armadilha pois sempre queremos idealizar a pessoa que amamos, porém é necessário enxergar realmente como a pessoa é, e não somente as suas projeções, se acontecer somente isso, o relacionamento pode acabar.

Troca de contato virtual

Nunca converse com a pessoa somente pelo modo virtual, antes de iniciar um relacionamento marque sempre um encontro pessoalmente, olho no olho, para conhecer a pessoa, é extremamente crucial para criar uma conexão verdadeira.

Buscando uma pessoa igual a mim

Nunca busque alguém totalmente igual a você em tudo, dentro de um relacionamento é preciso ter visões diferentes, opiniões, desafios são essenciais para o amadurecimento do casal e o crescimento, vocês precisam aprender a passar por diferenças juntos.

Medo de ficar sozinho

Se deseja entrar em um relacionamento para não ter o sentimento de “estou sozinho”, não entre, isso pode criar conexões totalmente superficiais, nunca use o amor como forma de remendo para os problemas internos que vem enfrentando, essa não deve ser a prioridade.

Subvalorizando-se

Nunca rebaixe o seu amor, tudo é equilíbrio, não se contente com menos do que você merece, não aceite relacionamentos abusivos.

Arrastando o Passado

Nunca leve dores ou ocasiões do seu relacionamento antigo para o seu relacionamento presente, além de ser tóxico, você tendo essa prática nunca vai conseguir se relacionar novamente.

Ser uma farsa

Uma das principais dicas: seja você mesmo, nunca finja ser outra pessoa apenas para agradar esse outro alguém, a máscara logo vai cair e o relacionamento pode acabar, já inicie um relacionamento mostrando totalmente quem você é.

Rápido demais ou cedo demais

No início não fique falando sobre futuro, aproveite o momento para realmente conhecer a sua pessoa amada, aproveite os momentos juntos, o resto vai fluir naturalmente.

Evite as armadilhas

Faça um autorreconhecimento e tome cuidado para não estar vivendo isso que citamos acima, reconheça seus erros e mude essa prática.

