Este grupo de brasileiros receberá R$ 1 MIL na conta; CONFIRMADO

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social confirmou o repasse de mais de R$1 mil reais para as famílias beneficiárias do programa de transferência de renda Bola Família. O montante é decorrente das mudanças feitas no programa em junho deste ano, que preveem um repasse proporcional ao número de membros da família.

De acordo com a nova regra de cálculo da parcela regular do Bolsa Família, o montante deve ser equivalente à soma de R$142 reais por pessoa que mora na mesma casa e partilha da mesma renda. O objetivo é garantir um repasse mais justo, principalmente para as famílias maiores que possuem um gasto mais elevado.

Dessa forma, toda família com oito ou mais pessoas deve receber um repasse acima de R$1 mil reais. Por exemplo, uma família composta por oito pessoas deve receber um repasse de R$1.136 reais, enquanto uma família composta por nove pessoas pode receber até R$1.278 reais. O governo não limitou o número de membros da família, o que significa que o repasse ainda pode aumentar. Confira quanto uma família pode receber de acordo com a sua composição familiar a seguir:

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$ 600;

Famílias com cinco pessoas: R$ 710;

Famílias com seis pessoas: R$ 852;

Famílias com sete pessoas: R$ 994;

Famílias com oito pessoas: R$ 1.136;

Famílias com nove pessoas: R$ 1.278;

Famílias com dez pessoas: R$ 1.420.

É importante informar, ainda, que o MDS também definiu um piso para a parcela regular do Bolsa Família, de modo que nenhuma família deve receber abaixo desse valor. Desse modo, grupos compostos por quatro ou menos membros devem continuar recebendo R$600 reais da parcela regular. Essa medida visa proteger o repasse de famílias menos numerosas, que continuarão recebendo o valor que já vinha sendo pago.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

O valor do Bolsa Família ainda poderá aumentar caso a família tenha, em seu núcleo familiar, membros aptos para o recebimento dos benefícios adicionais. O Benefício Primeira Infância é um deles, e auxilia famílias com crianças de 0 a 6 anos completos. Esse adicional garante o repasse de R$150 reais para cada uma das crianças da família que se encaixam na regra da faixa etária.

Já o Benefício Variável Familiar atende famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos completos, gestantes e mulheres que estão amamentando crianças de até sete meses. Esse adicional garante o repasse de R$50 reais e deve beneficiar todos os membros da família que se encaixam nos critérios. Ou seja, ele é um adicional ilimitado.

Vale informar, ainda, que os benefícios são cumulativos. Isso significa que uma família ainda pode receber os dois adicionais ao mesmo tempo. Os valores devem ser somados à parcela regular do Bolsa Família, garantindo um repasse ainda maior para os beneficiários.

Calendário completo do Bolsa Família

A Caixa Econômica vem realizando o repasse do Bolsa Família de acordo com o calendário escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar, e o montante é depositado na conta digital do Caixa Tem. Nesta quinta-feira (24), o repasse deve ser feito para os segurados com o NIS de final 5. Confira no calendário completo a seguir:

NIS de final 1: dia 18 de agosto;

NIS de final 2: dia 21 de agosto (Antecipado para o sábado, 19);

NIS de final 3: dia 22 de agosto;

NIS de final 4: dia 23 de agosto;

NIS de final 5: dia 24 de agosto;

NIS de final 6: dia 25 de agosto;

NIS de final 7: dia 28 de agosto (Antecipado para o sábado, 26);

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 21 de agosto.

