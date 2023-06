Especialista revela como controlar os ciúmes na relação

O ciúme é um sentimento comum em um relacionamento. Em alguns aspectos, até ajuda a tornar a relação um pouco mais saudável. Porém, dependendo da intensidade do ciúme, isso pode causar problemas e levar a situações que afetam negativamente o relacionamento. Pensando nisso, um psicólogo especializado em terapia de casal e relações interpessoais fez uma declaração, dando dicas de como controlar os ciúmes e evitar que eles destruam o nosso relacionamento.

Ciúmes são sentimentos naturais, mas podem afetar a relação

O ciúme não é necessariamente algo negativo

Conforme explicado há pouco, o sentimento de ciúmes não é necessariamente algo negativo. Na verdade, é um sentimento natural, e comum quando há manifestações de insegurança e medo de perder a pessoa amada. Essas também são as afirmações do Dr. Marcos Silva, um renomado profissional altamente qualificado no campo da psicologia, especialista em terapia de casal.

O Dr. Silva confirma a naturalidade dos ciúmes, conforme mencionado logo acima. Porém, ele também dá dicas de como controlar esse sentimento. Já que um ciúme exagerado pode gerar situações indesejáveis que afetam o relacionamento.

Porém, é bom ressaltar que o conteúdo que iremos mostrar é baseado nas orientações de um profissional experiente. Suas observações são totalmente fundamentadas a partir dos seus anos de experiência e formação acadêmica. Mesmo assim, não é possível cravar que todos os casos serão iguais. Por isso, independente das dicas a seguir, é sempre recomendável que cada um busque ajuda profissional com alguém qualificado para lhe proporcionar uma avaliação mais detalhada e personalizada.

Veja também: SACODE A POEIRA! 4 formas de superar o fim traumático do relacionamento

As dicas do Dr. Marcos Silva

Autoconhecimento: O reconhecimento de si próprio sempre faz a diferença. Saber identificar os próprios medos e inseguranças, e a natureza desses sentimentos. Podendo ser por conta de baixa autoestima ou traumas do passado. Busque sempre identificar as origens dos ciúmes para poder trabalhar nelas.

Comunicação aberta: Busca sempre conversar com o seu parceiro(a). Uma conversa aberta e honesta sempre é o caminho para resolver os problemas do casal. Explique os seus sentimentos e o que está causando a eles. Mas sempre de forma calma e evitando acusações e confrontos.

Confiança mútua: Construa a confiança no relacionamento. Isso inclui respeitar a individualidade do seu parceiro(a), dar espaço a ele(a) e acreditar na sua sinceridade e lealdade.

Evite busca obsessiva por informações: Não fique verificando constantemente a vida do seu parceiro(a). Se policie nesse sentido enquanto estiver usando as redes sociais. Não ficar procurando também faz parte da construção de confiança, além de evitar um ciclo vicioso que alimenta o ciúme.

Autoestima e autocuidado: Busque se valorizar e trabalhar na sua própria autoestima. Cuida de si mesmo(a). Quando nos sentimos bem conosco, somos menos propensos a sentir ciúmes excessivos.

Terapia: Caso o ciúme esteja afetando não apenas o relacionamento, mas a sua vida de maneira geral, é bom considerar procurar ajuda profissional. Terapia individual ou de casal pode ajudar a identificar melhor os problemas e a ter orientações de como trabalhá-los de maneira apropriada.

Veja também: Relacionamento será reatado na vida destes SIGNOS até 21 de maio

É sempre bom lembrar que, apesar das dicas acima serem dadas por um profissional, cada indivíduo pode apresentar casos particulares. Então, caso as dicas não ajudem ou tenha dificuldades de superar esses sentimentos, busque ajuda com um profissional qualificado.