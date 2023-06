Como assim? Banco Inter anuncia “devolução” de dinheiro para os clientes; entenda

O banco Inter é um dos bancos digitais mais utilizados pelos brasileiros, principalmente, por conta da sua flexibilidade e baixas tarifas, outro ponto que atraiu bastante clientes no início, foi a possibilidade de realizar saques gratuitos. E agora, a empresa lançou uma novidade que promete devolver dinheiro para os seus usuários, cada vez que eles utilizarem o seu cartão na opção crédito e o melhor, sem se preocupar com taxas adicionais, entenda como irá funcionar.

Banco Inter acaba de anunciar uma super novidade para os seus clientes | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É um programa de cashback?

Em todo o mundo, ficou bastante conhecida a modalidade “cashback” que significa literalmente ‘dinheiro de volta’, mas, o programa que está sendo lançado pelo Banco Inter é bem melhor do que essa modalidade já existente, por ele não oferece apenas o dinheiro do cliente de volta, ele proporciona uma verdadeira experiência na hora de comprar.

Além de que os cashback convencionais, limitam uma porcentagem do valor que foi gasto na compra e na maioria das vezes o cliente ainda sai perdendo.

Pensando nisso, em todas as vantagens e desvantagens do cashback, o Banco Inter lançou o programa que realiza a união entre vários programas em apenas um só, isto é, utiliza o sistema de pontos e o sistema de retornar o dinheiro de volta para o usuário.

Programa Inter Loop

O programa em questão é bastante abrangente pois como já salientado, ele não fornece apenas o dinheiro de volta, com os pontos adquiridos pelos usuários, é possível realizar a troca por vários outros benefícios, como milhas aéreas e até mesmo descontos na hora de pagar a fatura do cartão de crédito.

Já para os mais conservadores, há como usar os pontos até mesmo para realizar investimentos. E para ganhar os pontos é bem simples, basta o usuário continuar fazendo o que ele faz no dia a dia, isto é, utilizar o seu cartão de crédito.

Não importa se é a versão física ou virtual, em qualquer compra, o usuário terá a chance de acumular os pontos para obter vantagens únicas. Lembrando que a quantidade irá variar a depender do modelo de cartão que o usuário possuir.

Quanto é preciso gastar para acumular 1 ponto?

Como salientado, a quantidade de pontos irá variar a depender do modelo de cartão usado. Após escolher o seu cartão, basta aderir ao programa Inter Loop, após isso, é só prosseguir realizando as compras de maneira normal. Além disso, é importante realizar o pagamento da fatura dentro do prazo, logo após a quitação, em até 10 dias, os pontos serão creditados na conta Inter.

Cada cartão necessita de um gasto mínimo para que o usuário acumule pontos, o que precisa de um maior gasto é o Cartão Gold, ao passo que o que precisa de um menor gasto é o Cartão Inter Win, confira a lista completa: