Restaurantes fazem estas 5 coisas para você GASTAR MAIS

Restaurante pode te influenciar a gastar – Em um mundo cada vez mais competitivo e cheio de opções, os restaurantes encontraram formas criativas de manter seus negócios florescentes. Sutis truques de marketing, incorporados nos menus, têm o poder de influenciar discretamente os clientes a aproveitar uma experiência culinária mais completa, e consequentemente, incrementar seus gastos. Este fenômeno, ao contrário do que muitos podem pensar, não ocorre por acaso.

Como o restaurante te faz gastar mais do que o esperado

Para começar, vamos explorar o impacto que as cores podem ter nas decisões de um cliente. Cores quentes como vermelho e amarelo são conhecidas por despertar a sensação de fome. Em contraste, tons frios, como azul, podem evocar a sensação de frescor, perfeita para bebidas e sobremesas. Ao utilizar estrategicamente essas cores nos menus, os restaurantes conseguem influenciar as escolhas dos clientes de uma forma quase imperceptível.

Outra técnica utilizada pelos restaurantes para atrair o cliente é a descrição detalhada dos pratos. Ao fornecer descrições vívidas, eles são capazes de criar uma imagem tentadora na mente dos clientes. Estas descrições detalhadas não só dão ao cliente uma noção clara do que esperar, mas também estimulam o cérebro a desejar aquela experiência culinária, tornando os itens do menu ainda mais atraentes.

O preço dos pratos é outra ferramenta eficaz. É comum que os restaurantes ofereçam opções de refeições em várias faixas de preço, na expectativa de que isso incentivará os clientes a optarem pela faixa de preço mais alta. Esta estratégia, muitas vezes, faz com que o cliente abandone a ideia de pedir um prato mais simples e barato, como um hambúrguer, e opte por um prato mais sofisticado, aumentando assim a rentabilidade do restaurante.

Psicologia do preço

A psicologia do preço também é aplicada na disposição dos itens no menu. Os restaurantes estrategicamente colocam alguns dos seus itens mais caros ao lado de opções ainda mais caras. Quando os clientes veem estes pratos lado a lado, é mais provável que percebam o item menos caro como um bom negócio, e consequentemente, escolham-no.

Por fim, mas não menos importante, está o truque dos tamanhos das porções. Muitos restaurantes oferecem saladas ou sanduíches em tamanhos “inteiro” ou “meio”, sem revelar a proporção exata das porções. Mesmo sem uma explicação clara, os consumidores tendem a assumir que as porções pela metade estão com preços elevados e que a opção de tamanho inteiro oferece um melhor custo-benefício. Portanto, é mais provável que optem pela opção que parece mais econômica.

Embora essas táticas possam parecer enganosas à primeira vista, elas são simplesmente estratégias de marketing, usadas para maximizar o lucro e agradar ao cliente ao mesmo tempo. Afinal, a experiência de jantar fora é mais do que apenas a comida, é também sobre o ambiente, a apresentação e a sensação de satisfação proporcionada. Com esses truques inteligentes, os restaurantes garantem não só que os clientes desfrutem de uma experiência gastronômica completa, mas também contribuem para a saúde financeira de seus negócios. A próxima vez que você pegar um menu, lembre-se de olhar além das palavras e entender as sutilezas que influenciam suas escolhas.

