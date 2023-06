COMUNICADO: concurso aberto apenas para as mulheres brasileiras

Concurso para mulheres – Em Recife, a capital de Pernambuco, a expectativa para um novo edital de concurso público está aumentando. A notícia promete ser particularmente bem-vinda para aquelas em busca de emprego público, pois há possibilidade de que a maior parte das vagas seja destinada especificamente às mulheres. Esta decisão promete ser um passo importante para o avanço dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho e demonstra o compromisso contínuo da prefeitura de Recife em promover a diversidade e a igualdade.

O novo edital de concurso público da Prefeitura de Recife traz uma ótima notícia para as mulheres que buscam emprego na área pública. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mulheres terão exclusividade em concurso?

O prefeito João Henrique Campos sancionou a Lei nº 19.064/2023 em 24 de maio deste ano, que criou 81 cargos para atuação na Secretaria da Mulher. Esses cargos compõem o Grupo Ocupacional dos Direitos das Mulheres do Município do Recife, uma iniciativa que visa ampliar a representatividade das mulheres na administração pública.

Veja também: Você pode ficar FORA dos concursos se esqueceu de declarar o Imposto de Renda

Estes 81 cargos são para funções de nível superior e serão distribuídos entre diversas especialidades profissionais. A maioria das vagas será para Analista de Promoção dos Direitos das Mulheres. Isso inclui 17 vagas para Assistente Social, 12 para Psicóloga, 11 para Advogada, 3 para Pedagoga, 2 para profissionais de Ciências Sociais, 15 para Educadora Social e 21 para Arte Educadora. Importante frisar que essas vagas serão destinadas exclusivamente a mulheres, sejam cis gênero ou trans gênero. No entanto, para o cargo de Ciências Sociais, essa exigência não se aplica.

A seleção para essas vagas ocorrerá por meio de um concurso público, que poderá ser de provas ou de provas e títulos, a ser definido pelo edital. Este processo visa garantir que as candidatas mais qualificadas sejam escolhidas para as posições.

Inscrições

Enquanto esse concurso está sendo aguardado, a Empresa Municipal de Informática de Recife já tem um concurso público em andamento. Este concurso oferece 28 vagas de nível superior com salários iniciais de R$ 6,2 mil para o cargo de Analista. As inscrições para este concurso estão abertas e podem ser feitas até às 18 horas do dia 14 de junho, através do site https://www.cebraspe.org.br/concursos/EMPREL_23. Há uma taxa de inscrição de R$ 120, e as provas estão previstas para serem realizadas no dia 6 de agosto de 2023.

O anúncio desses concursos públicos demonstra o compromisso da Prefeitura de Recife em ampliar as oportunidades de emprego público e promover a igualdade de gênero no local de trabalho. À medida que as preparações para o novo concurso público continuam, é certo que muitas mulheres estarão ansiosas para aproveitar essa oportunidade única. As inscrições para esses concursos podem ser um passo significativo para uma carreira significativa e gratificante na administração pública.

Veja também: Quase 20 MIL VAGAS em concurso público de Minas Gerais: salários de até R$ 5,8 mil