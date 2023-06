Tinder astrológico: como cada SIGNO se comporta no 1º encontro

Amantes de astrologia sempre buscam encontrar significados e identificação de cada signo em relação à diversas situações. Sejam elas no trabalho, em relação à amizades, família, como será o ano. Até mesmo características como gosto musical, comportamentos em momentos específicos, e até mesmo a compatibilidade com pessoas de signos diferentes. Sendo assim, como fazemos essa analogia em relação a encontros? Como as pessoas de cada signo se comportam nos famosos “dates”? Bora descobrir.

Saiba como cada signo se comporta no 1º encontro

Como se comportam cada signo?

Áries

Os arianos geralmente são bem entusiasmados no primeiro encontro. Sempre sorridentes e buscando mostrar o melhor que têm à oferecer. E caso o interesse seja ainda mais profundo, pode ter certeza que eles darão todos os sinais para que o pretendente entenda que eles estão interessados.

Touro

Os taurinos têm a tendência de quererem o melhor que a vida pode oferecer. Sendo assim, provavelmente vão optar por locais mais sofisticados para o primeiro encontro. Fora isso, eles costumam demonstrar interesse por meio de contato físico. Ou seja, espere por tentativas de pegar em mãos ou em ombros, por exemplo. Então se você não se sente confortável com contato físico, é algo que deve ficar atento(a).

Gêmeos

Extremamente comunicativos, geminianos geralmente adoram trocar ideias em dates. Um bom encontro com um(a) geminiano(a) pode gerar uma longa e interessante conversa, caso os dois estejas compatíveis. Porém, no quesito linguagem corporal, geminianos(as) podem deixar o nervosismo atrapalhar.

Câncer

Geralmente os cancerianos são românticos e intensos, mas ao mesmo tempo reservados. Em um date, farão de tudo para expressar seus sentimentos. Por conta da sua intensidade, a falta de gentileza será ainda mais sentida por eles(as). Sendo assim, busque ser sempre gentil caso tenha um primeiro encontro com um(a) canceriano(a).

Leão

Leoninos geralmente são exibidos, e adoram mostrar o quanto são atraentes e sensuais. Buscam realizar os encontros em lugares luxuosos e de ótima qualidade. Além disso, eles valorizam também a exclusividade e a confiança em um relacionamento.

Virgem

Perfeccionismo definem os virginianos no primeiro encontro. Eles vão se preocupar com cada detalhe, então é bom se certificar de que tudo saia realmente como foi planejado, pois eles são bem detalhistas. Fora isso, as partes do corpo preferida de virginianos são as mãos. Então provavelmente mãos serão tocadas no primeiro encontro.

Libra

Geralmente em primeiros encontros, librianos são românticos. Fruto da sua natureza interessada e comunicativa. Porém, ao mesmo tempo eles valorizam bastante a reciprocidade. Então se você tiver um interesse mútuo, faça questão de deixar isso claro.

Escorpião

Escorpianos costumam ser tímidos no primeiro encontro. Mas ao mesmo tempo eles também são suaves. Apesar disso, dependendo do andamento, as coisas podem ficar intensas. Quem sabe, o encontro pode terminar com um beijo apaixonado.

Sagitário

Normalmente, os sagitarianos são certos sobre as coisas que desejam. Sendo assim, eles buscam manter sempre um contato visual durante as conversas em encontros. Dentre os assuntos, eles adoram conversar sobre seus sonhos e temas otimistas.

Capricórnio

Capricornianos são analíticos e observadores. E talvez por conta disso, eles acabam se atrapalhando na hora de realizar a expressão corporal. Porém, isso não quer dizer que eles não gostem de serem tocados ou beijados.

Aquário

Conversas com aquarianos geralmente são bem variadas. Eles adoram conversar sobre suas ideias e assuntos e os interessam. Em compensação, eles não dão tanta importância a toques.

Peixes

Os piscianos são fervorosos e apaixonados. Adoram flertes, principalmente com o seu par. Sendo assim, não espere timidez vindo de piscianos no primeiro encontro. Pelo menos, não em relação a romance.

Essas informações são garantidas?

Apesar do horóscopo raramente errar, sempre tem a questão da individualidade de cada um. Então, não trate isso como uma verdade absoluta. Assim não corre o risco de ser pego(a) desprevenido(a) caso o seu par não se comporte da maneira como foi descrita nesse texto.

