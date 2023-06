Dia dos Namorados: VEJA as previsões dos signos para HOJE (12)

Os amantes de astrologia sempre buscam os movimentos dos astros para se iluminarem em relação ao amor. Não podia ser diferente com o Dia dos Namorados. Muitos buscam saber no horóscopo pistas sobre o futuro dos seus relacionamentos, ou até mesmo em casos de possíveis começos de relacionamentos, em casos de pessoas solteiras. Confira abaixo as previsões do horóscopo para o Dia dos Namorados de 2023.

Previsões de como passar o Dia dos Namorados, de acordo com a astrologia

Previsões e dicas, de acordo com os signos

Áries (21 de março a 19 de abril)

Os arianos vão estar extremamente entusiasmados e enérgicos. É uma boa oportunidade para preparar uma surpresa para o seu parceiro(a). Capriche no elemento surpresa para alavancar a relação.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Os taurinos são conhecidos por sua apreciação aos prazeres da vida. Sendo assim, algo bem recomendável para esse dia especial é um jantar à luz de velas com comidas deliciosas preparadas em casa.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O diálogo é a chave para passar esse Dia dos Namorados com os geminianos. Conversas profundas serão essenciais. E quem sabe, talvez a inclusão de jogos de perguntas e respostas, um livro compartilhado, entre outras opções podem ajudar a deixar a noite mais interessante e divertida para o casal.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Cancerianos são pessoas bem ligadas à família e ao lar. Sendo assim, uma boa opção é organizar um encontro familiar, ou talvez um bom momento íntimo em casa. Mostrar para o seu par o quanto ele é especial e amado.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Geralmente os leoninos adoram ser o centro das atenções. Portanto, talvez seja interessante criar situações onde ele se sinta realmente especial. Talvez uma declaração pública de amor, ou uma festa surpresa envolvendo seus amigos.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Os Virginianos são práticos e atenciosos. Sabendo disso, talvez a melhor forma de demonstrar seu amor seja com gestos práticos e que o ajudem. Talvez organizar a casa ou cuidar de um problema que o seu parceiro(a) esteja enfrentando.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Um ambiente harmonioso e equilibrado são a chave para um bom Dia dos Namorados com librianos. Talvez uma sessão de massagem ou algo ajude os dois a relaxarem juntos. Os Librianos adoram harmonia e equilíbrio.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Intensos e misteriosos, os escorpianos podem precisar de um encontro que simule essas sensações. Talvez um passeio noturno ou um jantar à luz de velas seja o ideal para conseguir ter esse momento.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitarianos são aventureiros e adoram novidades. Organize um passeio para um lugar nunca visitado antes, ou quem sabe uma viagem. Seu amado(a) vai se encantar com a novidade.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Os capricornianos são práticos e valorizam a estabilidade. Então a prova de amor de acordo com essas características seja interessante nessa data. Talvez um presente pensado a longo prazo, como uma viagem futura, devidamente planejada, seja a opção ideal, mostrando comprometimento e confiabilidade.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Liberdade e inovação são as chaves para um bom Dia dos Namorados com um aquariano. Surpreenda seu parceiro(a) com algo fora de comum. A novidade, algo que os dois podem aprender juntos, será a ocasião perfeita.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos são sensíveis e românticos. Então, prepare uma noite com muito romance e momentos emotivos. Músicas românticas, uma playlist significativa para o casal, uma noite sob as estrelas… Quem sabe isso seja o que o casal precise.

Essas previsões são certeiras?

Independente das dicas, é muito importante que cada casal expresse seu amor um pelo outro da sua própria maneira, e que tenham todos um ótimo e romântico Dia dos Namorados. Então não se baseie completamente nessas previsões. Antes de tudo, conheça o seu parceiro(a), e aja de acordo com os seus próprios conhecimentos dessa pessoa como um indivíduo. Mas mesmo assim, é bom sempre dar uma consultada no horóscopo, só por garantia.

