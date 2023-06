Não fique de fora! Por que todo mundo está fazendo isso no WhatsApp?

Os aplicativos de celular fazem parte do nosso cotidiano atualmente. É praticamente impossível o uso dos dispositivos móveis não fazer parte do nosso dia-a-dia. Sendo assim, é natural que eles se adaptem para se tornarem cada vez mais confortáveis para o nosso uso. E a tendência mais recente é a adição do modo noturno, também chamado de modo escuro. Usado em aplicativos como WhatsApp, Twitter e YouTube, o modo noturno foi feito com o intuito de tornar o layout mais agradável aos nossos olhos. Mas como isso funciona? Vamos descobrir.

Novo modo escuro é uma das maiores novidades do WhatsApp

Porque a criação de um modo noturno?

Como dito, se tornou comum o uso de celulares e outros dispositivos móveis no nosso dia-a-dia. Sendo assim, se tornou comum também o uso desses dispositivos em locais escuros. Seja em regiões externas durante a noite, ou até mesmo em estabelecimentos com as luzes apagadas. Em situações, assim, dependendo da claridade emitida pelas telas, a visão pode ser agredida ou até mesmo prejudicada a longo prazo. A criação do modo noturno foi idealizada com o propósito de deixar esses momentos mais agradáveis para as nossas vistas.

As vantagens do uso do modo noturno

Existem diversas vantagens no uso do modo noturno. Entre elas, temos o já citado alívio para as vistas. Geralmente, ferramentas como Google Docs, por exemplo, apresentam fundos brancos. Dependendo da iluminação ao seu redor, ele pode forças a visão. Sendo assim, hoje em dia é comum eles virem com a opção do modo escuro. O uso do modo escuro, nesses casos, alivia a sua visão, a deixando mais descansada, evitando assim dores de cabeça e problemas posteriores.

Outra vantagem é redução de exposição de luz azul. Para quem não sabe, luz azul geralmente é associada à luz emitida justamente por telas de computadores, smartphones e TVs. E porque a esse tipo de exposição é um problema? Acontece que, quando anoitece, nosso cérebro produz, de forma natural, mais melatonina, um hormônio que ajuda a definir o nosso ciclo circadiano, o famoso “relógio biológico”. Porém, a exposição à luz azul inibe a secreção de melatonina. Por conta disso, é comum ver pessoas terem insônia quando ficam, por exemplo, olhando o celular na cama na hora de dormir. O modo noturno ajuda a diminuir essa exposição, ajudando a melhorar o sono.

Por fim, o uso do modo noturno também ajuda na economia da bateria dos seus dispositivos. Na grande maioria dos casos, quanto mais aumenta a claridade da tela, mais consumo de bateria é exigido dos nossos aparelhos. Mas quando ativamos o modo noturno, o brilho das telas são automaticamente reduzidos. E dessa forma, também economizamos bateria enquanto utilizamos o modo noturno. O quão econômico depende do modelo que estejamos usando. Por exemplo, smartphones equipados com telas OLED terão maior prolongação de bateria quando o modo noturno é ativado. De acordo com pesquisadores, o uso do modo noturno em smartphones com tela OLED economizam cerca de 3 a 9% de energia quando usado com 30 a 50% do seu brilho.

