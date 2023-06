Ganhar DINHEIRO usando o ChatGPT: confira 4 alternativas

O ChatGPT é sinônimo de inteligência artificial para muitos. Por mais que alguns acreditem que seja apenas uma simples plataforma, é possível realizar coisas incríveis usando o ChatGPT. Muitos podem estar deixando passar essa oportunidade tão grande: porque é possível ganhar dinheiro de verdade usando o ChatGPT. Não é necessário ser expert em computação, com alguns simples passos já é possível ganhar os primeiros reais.

É possível ganhar dinheiro de verdade usando o ChatGPT?

Sim. O ChatGPT é uma ferramenta bastante poderosa que auxilia o usuário de inúmeras maneiras. A grande maioria dos comandos que os usuários solicitam, o ChatGPT entrega perfeitamente. Caso esteja errado, é possível corrigi-lo através de pequenos passos.

Quando o usuário não segue as políticas da plataforma, o ChatGPT dá uma mensagem de erro e não entrega a resposta. Ainda assim sendo possível burlar de algumas maneiras. O ChatGPT é um computador, e como se é tratado na computação: “O computador é burro, mas obediente”.

É possível ganhar dinheiro com o ChatGPT ofertando serviços que serão realizados pela própria plataforma. É possível criar sites, aplicativos e muito mais usando a plataforma. Ao conciliar o ChatGPT e outras ferramentas da área: as opções aumentam bastante.

Lembre-se: use o sistema de maneira consciente. Nunca para fazer o mal para outras pessoas. O intuito do sistema é promover uma experiência única de contato com uma inteligência artificial.

Veja 04 opções para ganhar dinheiro usando o ChatGPT

1. Criar extensões

Todo navegador possui inúmeras extensões que o auxilia em processos simples. Bem como baixar um arquivo da internet. O primeiro passo é ter uma ideia: logo em seguida basta pedir que o ChatGPT crie um código daquilo e depois basta ir adaptando aos poucos usando o editor de códigos de sua preferência. Portanto, por mais que seja necessário um conhecimento extra: o tempo hábil para finalização é reduzido bastante.

2. Gerencie redes sociais

Muitas pessoas são pagas para gerenciar redes sociais. Geralmente elas optam por pegar nichos conhecidos e de fácil adaptação. Usando o ChatGPT é possível gerenciar qualquer rede social criando conteúdos de qualidade através de seu mecanismo de pesquisas. Bem como ideia para postagens, legendas, etc.

3. Campanhas de Marketing

Por mais que haja inúmeros pilares do Marketing, um dos principais é sem sombra de dúvidas a busca pelo público alvo. A fim de conseguir discernir quem é o público, para quem é direcionado, etc. Normalmente é necessário ter um certo conhecimento e em alguns casos até mesmo faculdade na área, mas com a ajuda do ChatGPT é possível desenrolar isso em segundos.

4. Criação de artigos

Para os que desejam entrar na área da redação é possível usar o ChatGPT para criar artigos. Não é recomendado ter sites usando unicamente a I.A e na venda desses artigos é importante avisar ao cliente. Entretanto, aos que querem apenas uma ajuda, é bem simples. É possível pedir ao ChatGPT tópicos importantes sobre algo ou simplesmente para que ele corrija algum texto enviado.

Portanto, essas são algumas das inúmeras possibilidades existentes de conseguir um dinheiro extra usando o ChatGPT. A ferramenta é bastante poderosa e conta com inúmeras funções. A sua versão Plus custa cerca de R$ 60 e tem acesso à internet e à sua API.