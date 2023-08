Vaselina pode ser usada para coisas que você nem imagina

Utilizações da vaselina – A vaselina, um produto comum encontrado em muitas casas, esconde mais utilidades do que se imagina. Famosa como um hidratante para a pele, ela vai além e serve para uma variedade de funções inesperadas. Você sabia que a vaselina pode ser usada como lubrificante para dobradiças ou até mesmo como potencializador de perfume? Vamos explorar essas e outras maneiras surpreendentes pelas quais a vaselina pode ser uma aliada no dia a dia.

A vaselina é um produto versátil que pode ser usada como lubrificante para dobradiças e fechaduras, facilitando o dia a dia em casa. Foto: divulgação

Você sabia dessas funções da vaselina?

Um dos problemas mais irritantes em qualquer residência são portas que rangem. A vaselina pode ser a solução rápida e eficaz para esse incômodo. Ao aplicar uma pequena quantidade do produto nas dobradiças ou na fechadura, e movendo a porta várias vezes, é possível eliminar esses ruídos indesejados. Essa função torna a vaselina um recurso útil em manutenção doméstica.

Veja também: Por que ela ficou 9 anos sem limpar a casa? Motivo choca

No campo da beleza, a vaselina pode ser uma aliada para fazer seu perfume favorito durar mais tempo. Aplicando uma fina camada nos pulsos após o banho e borrifando o perfume sobre ela, a textura oclusiva da vaselina ajuda a reter a fragrância, fazendo com que ela perdure ao longo do dia.

Para aqueles que enfrentam o problema de pés com calos, a vaselina surge como um tratamento simples, mas eficiente. A combinação de um mergulho em água morna, seguido pela esfoliação com uma pedra-pomes e aplicação generosa de vaselina sobre os calos, pode ajudar não apenas a suavizar a pele, mas também auxiliar na cicatrização.

Os lábios rachados e secos também podem ser tratados com vaselina. Uma camada aplicada antes de dormir pode restaurar a suavidade e o brilho dos lábios, tornando-os macios e hidratados pela manhã.

Outras utilizações

A saúde das unhas também pode ser beneficiada com o uso da vaselina. Uma mistura desse produto com o conteúdo de uma cápsula de vitamina E, aplicada nas cutículas e unhas, não só fortalece as unhas, mas também nutre e hidrata as cutículas. Essa mistura pode ser deixada nas unhas por cerca de 20 minutos antes de enxaguar.

Além desses usos, a vaselina pode ser aplicada para resolver o problema de gavetas de madeira emperradas ou difíceis de abrir e fechar. Uma quantidade fina nos trilhos ou nas laterais da gaveta permitirá um deslizamento mais suave, contribuindo para a funcionalidade dos móveis.

É importante ressaltar que, embora a vaselina seja versátil, é sempre prudente testar em uma pequena área primeiro, especialmente em superfícies delicadas ou valiosas, para garantir que não cause nenhum dano ou reação indesejada.

Portanto, a vaselina, um produto geralmente relegado a um simples papel de hidratante para a pele, revela-se uma ferramenta multifuncional com potencial para melhorar sua rotina de beleza e cuidados, bem como solucionar pequenos problemas domésticos. Seja como lubrificante, fortalecedor de unhas ou até mesmo como potencializador de fragrâncias, as possibilidades oferecidas pela vaselina são surpreendentemente vastas, reafirmando sua presença como um produto essencial em nosso cotidiano.

Veja também: Ciência revela quais são os peixes mais saudáveis para sua alimentação