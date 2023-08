Por que ela ficou 9 anos sem limpar a casa? Motivo choca

Todo esse tempo sem limpar a casa? Uma revelação chocante tomou conta da internet quando uma mulher em Londres confessou que passou nove anos sem limpar sua casa, transformando o local em uma área repleta de lixo, bagunça e até perigosa para a saúde. O caso, que foi exibido no programa “Limpeza obsessiva compulsiva”, originalmente transmitido em 2013, deixou muitas pessoas atônitas e levantou questões sobre o bem-estar e a saúde mental dos envolvidos.

A história de Linda, que viveu por nove anos sem limpar sua casa, surpreendeu muitas pessoas, revelando um ambiente insalubre. Foto: divulgação

Mulher ficou 9 anos sem limpar a casa

A mulher, identificada como Linda, morava em uma residência onde os cômodos estavam repletos de sacos de lixo e confusão, com um excesso de pelo de gato em todos os carpetes e estofados. O filho de Linda, Matt, atribuiu a situação ao fato de “não ter tempo para ajudar”, enquanto Linda declarou que simplesmente “desistiu”. O caso foi tão extremo que Caren, uma obcecada por limpeza que visitou a casa para o programa, passou mal ao se deparar com o estado da residência.

A única exceção na desordem eram os utensílios de cozinha, que eram limpos conforme o uso diário para evitar que a família adoecesse. No entanto, o restante da casa permaneceu em um estado de negligência quase inimaginável durante quase uma década.

A intervenção de Caren foi o início de uma mudança definitiva na vida de Linda e Matt. Com a ajuda, eles foram capazes de organizar a casa e limpar cada um dos cômodos do local. O processo não foi apenas uma questão de limpeza, mas também envolveu se livrar de itens que não eram utilizados, o que contribuiu para a organização geral da casa.

Ao longo do processo de limpeza, Linda expressou alívio e satisfação ao ver as coisas da casa sendo organizadas. O filho, Matt, que anteriormente havia se mostrado relutante em ajudar, comprometeu-se a contribuir mais com a organização da casa. Ele afirmou: “Vou ajudar mais agora, é mais fácil de manter limpo”. Ele também expressou que, com a limpeza, agora se sentia confortável em receber amigos em seu quarto, que antes estava repleto de sujeira.

Saúde mental e física

O caso de Linda e Matt serve como um lembrete chocante do impacto que a negligência e a desordem podem ter na saúde mental e física de uma pessoa. Também ressalta a importância do apoio e intervenção adequados para ajudar aqueles que se encontram em situações semelhantes. A transformação da casa foi completa e irreconhecível, e todos os envolvidos agradeceram a intervenção de Caren, prometendo zelar pela manutenção da limpeza da casa.

Em uma sociedade que valoriza a aparência e a organização, o caso levanta questões importantes sobre o que pode levar uma pessoa a desistir de cuidar de sua própria casa e de si mesma. Embora o programa “Limpeza obsessiva compulsiva” tenha fornecido uma solução imediata, a situação de Linda e Matt sublinha a necessidade de uma abordagem mais compassiva e abrangente para entender e abordar as causas subjacentes da desordem e negligência crônicas. A história, que foi inicialmente reportada pelo The Mirror, continuará, sem dúvida, a gerar discussões e reflexões sobre como a sociedade aborda a limpeza, a saúde mental e o bem-estar.

