Truque definitivo para tirar manchas dos copos

Ei, você dona (o) de casa, já passou pela situação que ao lavar aos copos e xícaras depois eles ficam com algumas manchas e linhas brancas ao redor? Isso pode ocorrer por alguns motivos, e o que mais deixa frustrado dessas manchas é que mesmo lavar novamente os copos eles continuam com as manchas, por isso resolvemos trazer uma dica para remover essas manchas facilmente.

Essas manchas que são frequentemente o resultado da concentração de minerais presentes na água, assim que enxaguar ou utilizar os copos e xícaras com esses líquidos repetidamente, os minerais se acumulam e formam essas manchas e para eliminar as manchas são poucos produtos, um pouco de sal e limão para tirá-las. Vale ressaltar que o excesso de sabão também pode causar o surgimento dessas manchas por isso é recomendado utilizar menos produtos durante a limpeza para evitar.

ingredientes para tirar manchas do copo. Imagem: arquivo / FreePik

Truque para conseguir tirar manchas dos copos

Pare de sofrer com as manchas nos copos e ficar lavando toda hora, confira a receita:

1/2 limão

1 colher de sopa de sal

1 pincel de cerdas macias

Como fazer essa mistura e aplicar nos copos?

Coloque o sal em um pote pequeno

Coloque o suco de limão até obter uma pasta homogênea

Aplique essa pasta nos copos com o auxílio de um pincel de cerdas macias

Esfregue delicadamente e enxágue para remover os resíduos de sal, limão e manchas.

Lembrando que é fundamental aplicar esse método de cuidado porque o sal pode arranhar os copos se caso esfregar com muita força, por isso veja bem como fazer essa mistura com o suco de limão para dissolver bem o sal e ter uma limpeza eficiente sem arranhar seus copos e xícaras.

É um procedimento totalmente eficaz, mas não se faz somente uma vez e depois nunca mais, para ter um resultado eficiência faça isso com mais frequência para que seus copos e xícaras fiquem brilhosos e sem manchas, assim eles vão parecer mais limpos.

