Adeus às manchas amareladas do travesseiro e das almofadas; veja o que fazer

Qualquer pessoa que goste de ver sua casa sempre bem cuidada e, principalmente, sempre bem limpa, frequentemente tem que se preocupar com alguns detalhes, como marcas de dedos nos vidros, marcas de uso nos sofás e, ainda, as manchas amareladas que costumam aparecer nas almofadas e nos travesseiros.

Felizmente, especificamente no que diz respeito a este último problema doméstico, existem soluções caseiras extremamente baratas que podem ser utilizadas, e é justamente uma delas que esse artigo irá ensinar.

Quem tem interesse no assunto e gosta de ver tudo sempre muito bem limpo, portanto, não pode deixar de ler até o final.

Remover manchas amareladas nunca foi tão fácil | Imagem: lifeforstock / freepik.com

De certa forma, as manchas amareladas são inevitáveis

As almofadas e os travesseiros costumam ser alguns dos objetos da casa que nem sempre são colocados na máquina de lavar, e isso inevitavelmente faz com que acabem acumulando sujeira por muito mais tempo, produzindo as tão desagradáveis manchas amareladas, que podem ser muito difíceis de remover.

Não é raro encontrar quem tenha itens nessas condições em casa, e é justamente para essas pessoas que este artigo irá ensinar um verdadeiro truque de limpeza para reverter o problema.

Aliás: vale frisar que não só o desgaste do tempo podem gerar manchas em tom amarelado nas almofadas e nos travesseiros, mas também a saliva que acaba saindo da boca enquanto dormimos e até mesmo a gordura do cabelo.

Sem sombra de dúvidas, é o tipo de mancha que mostra um pouco de desleixo em relação à higiene, além de ser um sinal de que falta prestar mais atenção aos detalhes enquanto a limpeza da casa é realizada.

E a boa notícia é que existe uma receita caseira que não leva muito tempo para ser preparada e pode ser ótima dentro desse cenário.

A receita que remove manchas amareladas de travesseiros e almofadas

Para manter os travesseiros e as almofadas devidamente limpos não é necessário ter que investir muito tempo e muito menos muito dinheiro, pois somente dois ingredientes que costumam estar em qualquer casa já são suficientes.

E estes ingredientes tão simples e milagrosos são nada menos que a água oxigenada e o detergente comum, de lavar louça.

O procedimento de preparo e explicação da receita mágica também não poderia ser mais simples:

Basta encher um recipiente com saída em spray com detergente, somente até a metade, e completar o resto com a água oxigenada, misturando tudo muito bem.

Pronto!

A mistura já poderá ser pulverizada sobre as manchas amareladas.

Em seguida, será hora de usar uma escova com cerdas bem macias para esfregar de forma consistente as manchas, removendo a sujeira posteriormente com a ajuda de uma toalha que esteja um pouco úmida.

O último passo será deixar o travesseiro ou almofada no sol para secar por completo.

Por fim, vale lembrar que as manchas amareladas tendem a demorar mais para aparecer quando se utiliza capas, principalmente impermeáveis, nas almofadas e nos travesseiros.

