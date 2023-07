Todo bom brasileiro gosta bastante de uma xícara de café. Há até mesmo aqueles que dispensam as xícaras e optam logo pelos copos — sempre os maiores. Entretanto, há uma prática nisso que pode ser bastante prejudicial. Muitos brasileiros acabam requentando o café que sobrou da manhã anterior ou dia anterior. Por mais que seja algo comum: é prejudicial e pode colocar a saúde em risco. Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), requentar o café pode ser o início de um grande problema para o metabolismo.

Esquentar café velho pode criar veneno para o corpo; entenda | Foto de Mike Kenneally na Unsplash

Requentar o café pode ser prejudicial à saúde

Esta prática acaba sendo bastante comum em milhares de lares brasileiros. Entretanto: ao requentar o café o mesmo pode se tornar bastante tóxico e prejudicial para o metabolismo humano. Haja vista que todos os aromas do café são aniquiliados, o gosto é queimado e todas as demais substâncias acabam sendo degradadas.

Por esse motivo ao ser aquecido novamente o café acaba tendo suas substâncias perdidas, isto é, as benéficas. Todas as substâncias responsáveis por formar o café são perdidas e sofrem degradação.

Além disso, durante este processo a acidez do café acaba sendo elevada. E isso pode ocasionar no organismo sinais de gastrite, refluxo e até mesmo problemas mais sérios e inclusve o câncer. Por fim: ela também perde parte da cafeína presente, sendo uma das principais substâncias do café.

Portanto, tomar o café requentado por mais que seja uma opção econômica para o bolso, pode ser prejudicial para o metabolismo à longo prazo. Por esse motivo: é estritamente proibido o consumo dessa bebida esquentada no fogão ou até mesmo micro-ondas.

O que pode ser feito para evitar isso?

Os especialistas sempre recomendam fazer a quantidade suficiente para o consumo. Evitar deixar dias e dias na garrafa térmica e sim que o café produzido hoje sem consumido hoje e assim por diante. Entretanto, caso ainda sobre café é possível usá-lo em outras receitas.

Até mesmo na produção de sorvetes e bolos. O café pode se tornar tóxico ao ser preparado dessa maneira como descrito acima. Os especialistas recomendam que as pessoas que tenham ingerido café nessas condições: requentadas, sigam um determinado protocolo.

Para amenizar os prejuízos ao organismo humano, as pessoas que optaram por tomar café requentado precisam tomar bastante água logo após o consumo. A fim de neutralizar quase que por completo os danos causados ao metabolismo pelo consumo do café requentado.

Portanto, por mais que o recomendado seja realmente o não consumo desta bebida nas condições citadas: é possível barrar os efeitos colaterais e prejuízos através dessas técnicas citadas.

