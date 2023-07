Você pode ter direito a saques de R$ 55 MIL e não sabe; consulta ao CPF vai até 31 de julho

Consulta ao CPF para saques – Os consumidores que adotam a prática de incluir o CPF na nota fiscal podem ser recompensados ​​com prêmios em dinheiro, graças a programas promovidos pelos governos estaduais. Um exemplo notável disso é o programa Nota Fiscal Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que ainda aguarda que diversos ganhadores do último sorteio realizem o resgate de seus prêmios. Este caso serve como um lembrete importante para os consumidores verificarem regularmente a plataforma do programa para não perderem a oportunidade de resgatar seus ganhos.

Faça uma consulta ao seu CPF para ver se você tem direito

O 127º sorteio mensal do programa Nota Fiscal Gaúcha, ocorrido em abril, ainda detém milhares de reais em premiação não reivindicada pelos sorteados. Conforme informações do governo do Rio Grande do Sul, até o dia 17 de julho, havia 86 pessoas com um total de R$ 55 mil para sacar. Com o prazo para retirada dos valores se encerrando no dia 31 de julho, 90 dias após a homologação do sorteio, é essencial que os vencedores não deixem de acessar a plataforma para verificar seus prêmios.

O programa Nota Fiscal Gaúcha foi instituído com o objetivo de fomentar a cidadania fiscal. Isso é feito através do incentivo para que os consumidores solicitem a inclusão do CPF em suas notas fiscais, o que auxilia no combate à sonegação de impostos e promove a transparência das transações. Para participar, basta solicitar a inclusão do número do documento na nota fiscal ao fazer compras em qualquer estabelecimento do estado. Os sorteios são realizados mensalmente, oferecendo aos consumidores a chance de acumular bilhetes para concorrer a prêmios.

Em um dos sorteios recentes, realizado no final de junho, o governo gaúcho distribuiu R$ 700 mil em prêmios, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 500 mil para aqueles que solicitaram o CPF na nota durante o mês de maio.

Passo a passo

Para quem ainda não sabe se foi premiado ou para aqueles que querem resgatar os valores recebidos, os passos são simples. Primeiro, é necessário acessar o site oficial do programa Nota Fiscal Gaúcha ou o aplicativo correspondente. Em seguida, o usuário deve fazer login com CPF e senha. No menu principal, deve-se clicar em “Meus Prêmios”. Ao selecionar o prêmio que deseja resgatar, basta seguir as instruções na tela, informar os dados necessários e confirmar o resgate.

Os prêmios são disponibilizados em até 90 dias, a contar da data da solicitação de resgate, com exceção dos casos em que ocorrem erros no pagamento. Portanto, é essencial que os consumidores fiquem atentos aos prazos e se certifiquem de que estão incluindo o CPF na nota sempre que fizerem compras.

Os programas estaduais que incentivam os consumidores a incluírem o CPF nas notas fiscais são uma maneira eficaz de promover a cidadania fiscal e a transparência nas transações comerciais. Além disso, com a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro, os consumidores têm um incentivo adicional para garantir que suas transações sejam registradas corretamente. Este caso no Rio Grande do Sul mostra a importância de verificar regularmente os resultados dos sorteios para não perder a oportunidade de reivindicar prêmios ganhos.

