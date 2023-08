Quem sabe disso, jamais coloca o celular no bolso da calça

O celular é hoje o melhor amigo do ser humano, como sempre andamos com ele 24 horas as vezes não tem onde guardar e temos mania de colocar no bolso da calça que estamos usando, pois é mais prático para tê-lo mais facilmente nas mãos optamos pelo bolso da calça.

Porém, você já ficou se perguntando se isso é bom para o celular? Já pensou que as vezes guardar o celular no bolso pode ser prejudicial ou danificar o celular? É isso mesmo que você leu, acompanhe o texto abaixo.

motivos para não colocar o celular no bolso da calça. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que colocar o celular no bolso pode ser perigoso?

Por mais que seja uma forma prática de guardar o celular, não é tão vantajoso assim guardar no bolso da calça para tê-lo rapidamente, vamos explicar o motivo para você não fazer mais isso a partir de hoje.

O calor danifica o celular: Alguns componentes sensíveis no celular como a bateria, a tela ou os processadores são danificados rapidamente em altas temperaturas.

Em temperaturas muito elevadas, como por exemplo no verão, o celular pode não ser adequado para o bolso da calça.

O calor do corpo e até mesmo a transpiração fazem com que o aparelho fique quente ainda mais, podendo ficar úmido. Essa umidade pode penetrar no dispositivo e danificá-lo somente se for um celular contra água) explicam os especialistas.

Os celulares podem torcer: Especificamente no ano de 2014, a associação Stiftung Warentest publicou um relatório sobre “Teste de resistência dos bolsos das calças.”

O resultado foi esse: “Em condições extremas, é possível torcer um celular no bolso de trás.” A organização aconselha a remover o telemóvel do bolso de trás antes de se sentar. Mas os perigos também espreitam no bolso da frente: “Pequenos trocos ou um molho de chaves podem riscar a tela.”

As calças podem ser danificadas: Se você guarda sempre o celular no bolso da calça, até as costuras se danificam com o tempo, os bolsos podem rasgar ou furar.

A fertilidade do celular é prejudicada dentro do bolso?

O Escritório Federal de Proteção contra a Radiação escreveu em seu site “Não há risco em carregar o celular no bolso da calça. O celular só irradia, ou seja, só emite ondas quando é usado ativamente. Isso acontece, por exemplo, quando telefonamos ou temos muitos aplicativos abertos que entram em contato com a estação base.”

Os celulares usam campos eletromagnéticos de alta frequência para a transmissão de dados, isso pode levar um leve aquecimento dos tecidos do corpo, e isso causa um efeito totalmente negativo na fertilidade.

