Vale a pena comprar celular de vitrine ou mostruário?

Nos dias de hoje, é realmente difícil encontrar um celular considerado top de linha por preços de fato atrativos. No entanto, certas lojas ocasionalmente anunciam promoções inacreditáveis com smartphones que normalmente costumam ser muito caros, por preços que nem o consumidor mais otimista imaginaria. São os chamados celulares de vitrine. Saiba mais sobre suas características e se de fato vale a pena comprar.

Entenda se celulares de vitrine são realmente confiáveis de se comprar.

Tentação da vitrine

Os smartphones expostos em vitrines de lojas de de aparelhos eletrônicos chamam a atenção de muitos consumidores em busca de oportunidades. Esses aparelhos, utilizados como modelos de demonstração, podem ser adquiridos com descontos sedutores, frequentemente chegando a 50%, quando a loja precisa renovar seu estoque ou quando um modelo específico sai de produção.

No entanto, é necessário colocar na balança se a opção por um dispositivo que já viveu sua vida exposto em um ambiente comercial é uma escolha vantajosa. Afinal, não se pode ignorar que essa alternativa apresenta riscos, uma vez que esses celulares podem ser mais suscetíveis a defeitos em curto prazo, além de trazer consigo a possibilidade de acidentes para os usuários.

Um incidente ocorrido em julho do ano passado, alertou para os perigos associados aos celulares de vitrine. Um caso envolvendo um agricultor cearense que perdeu 80% de sua visão no olho direito e 20% no olho esquerdo após um iPhone de vitrine explodir, levanta questionamentos sobre a segurança desses aparelhos. A seguir, mostraremos a você os prós e contras desses dispositivos, assim como os riscos que podem acompanhar a decisão de comprá-los.

O significado de celular de Vitrine



O termo “celular de vitrine” já se explica por si só: trata-se de um produto que é colocado em exposição em lojas físicas. Esses aparelhos podem ser exibidos em balcões de vidro, onde somente os vendedores têm acesso, ou em bancadas abertas para que os consumidores os testem. Independentemente da forma de exposição, esses celulares foram retirados da embalagem original e usados em algum momento.

Em algumas situações, as lojas optam por vender esses dispositivos quando precisam renovar seu estoque ou quando o modelo está saindo de linha. Em geral, esses celulares são comercializados com preços mais acessíveis, o que pode ser atraente para os consumidores que buscam economizar na compra de um novo smartphone.

Aparelhos são considerados usados?



Os celulares de vitrine são, de fato, usados, embora nem sempre estejam disponíveis para serem manuseados por qualquer pessoa. Algumas lojas preferem mantê-los guardados atrás de balcões, visíveis apenas através de uma proteção de vidro. Para testá-los, os consumidores precisam solicitar assistência dos vendedores. Por outro lado, há estabelecimentos que mantêm os celulares ligados o tempo todo em cima de mesas, para que todos os interessados possam experimentá-los.

A frequência da exposição desses aparelhos pode aumentar as chances de danos, como quedas e arranhões. A bateria também pode ser impactada pelo uso constante nessas demonstrações. Os aparelhos ficam conectados aos carregadores por semanas a fio, o que pode diminuir a vida útil da bateria ao longo do tempo.

Venda de Celulares de Vitrine



A venda de celulares de vitrine não é uma prática adotada por todas as lojas. Em algumas lojas físicas o consumidor consegue ver computadores de vitrine, por exemplo, à venda com descontos de até 50%. Quando as lojas disponibilizam os aparelhos de vitrine para venda, nem sempre fazem anúncios explícitos sobre essa opção. Mesmo que não haja um anúncio claro, muitos varejistas estão dispostos a negociar com consumidores interessados nos celulares de vitrine. Portanto, é recomendável consultar os vendedores para obter informações sobre os dispositivos disponíveis para compra.



Entenda os riscos

Os celulares de vitrine são submetidos a um uso mais intenso do que aqueles que permanecem nas embalagens. Isso significa que esses aparelhos podem apresentar desgaste mais acentuado ao longo do tempo, incluindo arranhões e possíveis problemas em componentes internos. Um exemplo notável é a bateria, que pode sofrer uma vida útil mais curta devido à exposição prolongada aos carregadores. Além disso, foi constatado que alguns modelos têm peças substituídas por alternativas de qualidade inferior, conforme revelou o TechTudo.

Consequentemente, os celulares de vitrine têm maior probabilidade de apresentar desempenho inferior e defeitos a curto prazo, além de representar riscos mais graves para os consumidores. Um incidente ocorrido em julho de 2022 ilustra essa preocupação, quando um iPhone adquirido nessas circunstâncias entrou em combustão no Ceará, causando danos nos olhos do proprietário.



A principal vantagem que os celulares de vitrine oferecem é a economia de dinheiro. A ideia de adquirir um iPhone 14 com 50% de desconto é atraente para muitos consumidores. No entanto, é necessário considerar o ditado popular que adverte que “o barato pode sair caro”. Como esses dispositivos já foram retirados das embalagens originais e possivelmente submetidos a uso intenso, não é possível garantir sua procedência e condição.

Preços atrativos

Sendo assim, é sensato explorar alternativas. Programas de desconto para a troca de dispositivos antigos ao adquirir um modelo novo podem ser uma opção. Os consumidores também podem considerar o mercado de dispositivos usados, que oferece opções mais acessíveis. Além disso, ao escolher um dispositivo, pode ser vantajoso considerar gerações anteriores que podem oferecer recursos semelhantes a um preço mais acessível.

