Honda aposta em “cinquentinha” ultra econômica e barata para o dia a dia

É muito comum o desejo dos brasileiros por motos. O trânsito no país é sempre bem apertado e o uso das motos é um grande aliado durante inúmeros trajetos. Nos últimos anos os valores de motos convencionais subiram bastante — entretanto, a Honda está lançando uma oportunidade para milhões de brasileiros (brevemente): um veículo ciclomotor que se destaca pelo seu preço e acessibilidade. Chegou a hora de obter o seu veículo 00KM!

Honda anuncia grande novidade

Trata-se da Honda Super Cub 50 . É um veículo ciclomotor que possui uma grande autonomia e desempenho. Possui um design bastante moderno, com uma pegada clássica. O que chama a atenção é o seu layout desenvolvido para obter o máximo possível de conforto.

Possui o assento principal e lugar para possíveis bagagens. O que torna este veículo tão surpreendente é o seu baixo custo de gasolina. Conseguindo fazer mais de 100KM com apenas 1 litro de gasolina.

Sendo uma excelente opção para pessoas que precisam de praticidade e preços reduzidos — podendo ser uma boa opção para entregadores ou profissionais que usam a moto como meio de transporte.

Possui bastante segurança e conforto, sendo ideal para pessoas que desejam trafegar com frequência. Seu sistema exclusivo de freios a tambor é instalado em ambas as rodas. É um veículo excelente para quem deseja conforto, agilidade e não quer abrir mão do estilo.

Lançamento e valores

Portanto, o lançamento do veículo ainda não está previsto para o Brasil. Apenas no Japão. Alguns especialistas afirmam que tudo indica que o veículo poderá chegar ao Brasil — mas não se sabe quando.

Haja vista que o modelo pode não ser muito atrativo para o público. O mercado de motos no Brasil é um pouco diferente dos comercializados em outras nações — como é o caso do Japão.

Este veículo possui um moto 49 cc. Seu consumo médio de combustível é de 69,4 km/L. Podendo alcançar até 100KM como citado acima. Seu tanque de combustível suporta apenas 4,3 litros.

O seu preço é bem acessível: sendo possível encontrar o veículo por apenas 247.500 ienes. Que convertendo para o real fica algo em torno de R$ 8,4 mil. Sem contar os demais custos.

Caso o modelo chegue até o Brasil o seu valor deve ficar entre R$ 9-10 mil. Em razão dos custos de importação, manutenção, etc. É válido lembrar que o mercado brasileiro está bastante aquecido, pelo menos no quesito de automóveis de quatro rodas.

O lançamento do programa Carro Popular tem dado aos brasileiros a oportunidade de conseguirem o carro próprio de modo muito mais facilitado através dos benefícios e condições exclusivas do programa.

