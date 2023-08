“Modo senhor das sombras” no WhatsApp; como ativar?

O aplicativo WhatsApp é um dos mais renomados no mundo dos app mensageiros, principalmente aqui no Brasil, no entanto, ainda tem muitas pessoas que gostam de ficar um pouco ausente nas redes sociais. Mas como hoje em dia todo mundo fica no WhatsApp é meio desafiador se afastar dessa rede, seja para quem gosta de conversar ou para quem busca se desconectar a ter privacidade.

Temos uma ótima notícia para você que está buscando privacidade, sabia que tem como se livrar das mensagens e notificações aplicando alguns métodos para conseguir ficar off-line na plataforma e vai além de simplesmente ativar o “modo avião” do celular.

Essas alternativas que vamos apresentar no texto abaixo servem tanto para o sistema Android e iOS ou aplicativo para o PC.

veja como fazer isso no seu WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ficar Offline do WhatsApp

Segundo informações, a pessoa que deseja ficar desconectado no WhatsApp, mas ainda sim deseja continuar acessando outros app pode usar a opção que envolve os dados móveis.

No sistema iOS, a pessoa não precisa ficar preocupado com mensagens, no entanto vai continuar navegando ao buscar o botão de “Dados celulares” nos ajustes, para isso tem que desativar o recurso, selecionar a conexão por dados móveis e assim a pessoa vai estar livre para acessar qualquer coisa no celular sem receber notificações do WhatsApp.

Já no sistema Android, a pessoa vai buscar informações nas configurações relacionadas ao aplicativo, escolha o WhatsApp e depois “Força parada”. Assim que habilitar, o próximo passo é buscar a alternativa referente aos “Dados móveis” e depois desativar o “Permitir uso de dados em segundo plano”.

Modo avião

O modo avião também é uma alternativa para não receber mais notificação e é a mais simples de todas, é uma opção que pode ser encontrada rapidamente no celular apenas deslizando o dedo para baixo da tela e clicar no ícone de avião.

Se preferir que os contatos não vejam que você está ativo na rede social, a melhor coisa a se fazer é alterar o status está em seu app na parte de privacidade. Já na versão web, a pessoa pode contar com a extensão do Google Chrome chamada WA Web Plus, e na parte de “Melhorias” das configurações de dispositivo, a pessoa pode escolher o modo invisível já que serve para ocultar o “online”.

Mas se caso você preferir chegar as mensagens recebidos sem abrir o WhatsApp pode fazer isso nas configurações de notificação. No iOS tem que ativar o mecanismo e clicar em “mostrar prévia”, desse modo tem como responder dispensando abrir o app.

Já no Android, a opção pode ser encontrada “Usar notificações de alta prioridade”.

