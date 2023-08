Prefeitura mandou retirar celulares das ESCOLAS! Medida começou nesta semana

Os celulares devem ficar guardados e somente poderão ser usados em atividades pedagógicas, mediante autorização expressa dos professores. A determinação é válida para todos os estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro, passou a vigorar, na segunda-feira (7 de agosto de 2023).

De acordo com a administração local, celulares e demais dispositivos eletrônicos devem ficar guardados na mochila ou na bolsa do aluno, desligado ou no modo silencioso e sem vibração. Além de não poderem ser utilizados dentro da sala de aula, os aparelhos não poderão ser acessados, nem mesmo, em caso de atividades pedagógicas fora da sala de aula, por conta de trabalhos individuais ou em grupo.

A única exceção seria o uso para fins exclusivamente educacionais (pesquisas, leituras ou acesso a materiais liberados pela escola) mesmo assim, mediante autorização prévia do professor. Outro caso está relacionado ao uso dos celulares por alunos com deficiência ou com problemas de saúde que precisam desses dispositivos para monitoramento ou algum tipo de auxílio.

Ao mesmo tempo, orienta-se os pais e professores e conversar com os estudantes quanto ao uso adequado e os danos à saúde decorrentes do tempo excessivo de exposição a esses dispositivos tecnológicos.

Prefeitura mandou retirar celulares das escolas. | Foto: divulgação

Em caso de descumprimento, o que acontecerá?

Em caso de descumprimento, além de advertir os alunos e proibir o uso dos celulares, os professores poderão chamar a equipe gestora da unidade escolar. A medida inusitada da prefeitura carioca foi considerada ‘positiva’ pelos diretores.

Ainda é possível acrescentar, contudo, que para a decisão ser cumprida, são necessárias outras medidas como por exemplo a contratação de agentes educadores, de porteiros, coordenadores pedagógicos e psicólogos. Isso porque reconhecem que há um exagero do uso celular na escola, e que muitas vezes os alunos não concordam em guardá-los, e o professor não se sente confortável em confiscar o aparelho.

Quais os problemas que o uso do celular na sala de aula pode causar?

Potencial para distração:

O uso indiscriminado de celulares em sala de aula pode levar a distrações dos alunos, prejudicando o aprendizado e a participação nas atividades escolares.

Impacto no desempenho acadêmico:

Estudos mostram que o uso excessivo de telefones celulares pode estar relacionado a um desempenho acadêmico reduzido, especialmente quando os alunos o utilizam para fins não relacionados ao estudo durante as aulas.

Ciberbullying e problemas de segurança:

O uso de celulares em sala de aula também pode aumentar os riscos de bulling e de problemas relacionados à segurança online dos alunos.

Ferramenta educacional:

Por outro lado, alguns especialistas acreditam que os celulares podem ser uma ferramenta educacional valiosa quando usados de forma controlada e com propósito pedagógico. Eles podem oferecer acesso rápido a informações, permitir o uso de aplicativos educacionais e promover a aprendizagem digital.

Equidade de acesso:

A proibição do uso do celular pode afetar desigualmente os alunos, uma vez que nem todos têm acesso a computadores ou dispositivos alternativos para fins educacionais fora da sala de aula.

