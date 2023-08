R$ 79 mil em atrasados: quais aposentados podem receber essa bolada?

Todos os anos milhares de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganham causas na justiça em decorrência de valores atrasados. Na maioria das vezes são liberadas verdadeiras boladas — estima-se que que alguns beneficiários tenham para receber quase R$ 80 mil. Os valores são liberados para alguns brasileiros — é necessário averiguar a lista a fim de consultar as datas disponíveis para o saque do montante.

Estes segurados têm direito a uma bolada

Neste mês de agosto alguns brasileiros irão ter a chance de sacarem mais de R$ 79 mil oriundos do INSS. Entretanto, não são todos os segurados que possuem causas na justiça envolvendo o INSS que conseguiram o saque do montante.

Os valores a serem sacados neste mês são oriundos dos atrasados que tiveram seus requerimentos concluídos neste último mês de maio. Trata-se dos valores extras do INSS, que podem ser obtidos através de três alternativas:

Revisão de benefícios, seja aposentadoria, pensão por morte ou até mesmo do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Concessão de benefícios que demorou mais do que o normal mesmo após a perícia médica;

Diferença de repasses e correções monetárias oriundas da oscilação da inflação.

Esses valores também são conhecidos como atrasados do INSS. Podem ser solicitados através do Meu INSS, entretanto, é recomendado que seja incluído um advogado especialista no processo — a fim de ter uma garantia de que o mesmo não irá ser barrado na área administrativa.

É válido lembrar que ao colocar um advogado dentro do processo, as chances de vitória são maiores. Haja vista que o mesmo irá usar de normas jurídicas e da lei para conseguir ganhar a causa. A grande maioria dos advogados atuam sob uma porcentagem do valor que deverá ser recebido pelo processo.

Como consultar os valores e datas?

De acordo com informações do Conselho da Justiça Federal (CJF) — neste período citado foram liberados mais de R$ 1,5 bilhão referente aos atrasados do INSS do mês de maio deste ano. O valor irá ser repassado para mais de 100 mil beneficiários — haja vista que mais de 79 mil processos foram vencidos pelos brasileiros.

Para verificar os valores e datas, é necessário visitar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) de sua localidade. Ir na aba de processos e verificar os processos em andamento. Haja vista que a verificação acontece pelo CPF.

Caso tenha advogado, basta pedir que o mesmo verifique como anda os trâmites legais do processo em questão. Ainda no site do TRF é possível verificar todos os detalhes do processo. Bem como se foi ou não aceito, se aceita recursos, etc.

E por fim: as datas de pagamentos e o valor que será depositado em conta. Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil — em contas que são abertas pelo TRF exclusivamente para o deposito desses valores.

