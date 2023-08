Estas são as perguntas feitas para aprovação do Cadastro Único

Atualmente, no Brasil, existem benefícios que visam ajudar financeiramente os brasileiros que se encontram vivendo em situação de vulnerabilidade social. Porém, o que muitas dessas pessoas ainda não sabem é que é impossível receber os repasses do Governo Federal sem, antes, conseguir uma aprovação do Cadastro Único.

Este cadastro, conhecido oficialmente como Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, funciona basicamente com um enorme banco de dados, por meio do qual o governo consegue identificar quais pessoas de fato necessitam de ajuda financeira todos os meses.

O Bolsa Família, por sinal, é um dos benefícios que mais se destacam dentro desse contexto, sempre tendo a aprovação do Cadastro Único como um dos principais critérios que devem ser atendidos.

Para receber o Bolsa Família, é imprescindível ter aprovação do Cadastro Único

O Bolsa Família, que é um programa social criado pelo Governo Federal como forma de combater a fome e a desigualdade social, tem padrões que devem ser atendidos por quem quer receber os repasses, e um deles é justamente a aprovação do Cadastro Único.

É este o sistema pelo qual a inclusão de benefícios acontece, cabendo a cada família se submeter a entrevistas para comprovar que de fato está elegível para o programa.

Já para a inscrição propriamente dita, os cidadãos interessados devem se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo. Ali, na hora do registro, será preciso não só entregar a documentação obrigatória de cada membro familiar como, também, responder a algumas perguntas, utilizadas pelo entrevistador como forma de descobrir a real situação de cada família, inclusive no que diz respeito à renda.

Abaixo, estão alguns exemplos das perguntas que são feitas nesse processo:

Trata-se de uma família indígena? Se sim, em que terra a família reside, ou a qual povo pertence?

Trata-se de uma família quilombola? Se sim, faz parte de qual grupo?

Algum membro familiar encontra-se internado ou mesmo abrigado há pelo menos 1 ano?

No momento, quantas pessoas compõem a família?

Qual o nome, o sexo e a raça/cor de cada integrante da família?

Onde nasceram os pais, e quais são os nomes completos deles?

O nascimento de cada pessoa se encontra registrado devidamente em um cartório?

Além das perguntas listadas acima, os entrevistadores também podem checar outras situações, como aquelas nas quais o solicitante é um estrangeiro que vive no Brasil. Neste caso, também é preciso passar informações a respeito da composição familiar e, também, da renda, que não pode ultrapassar R$ 218 por pessoa, para que haja elegibilidade para o Bolsa Família.

Sobre o valor que o Bolsa Família paga atualmente

Para os que conseguem aprovação do Cadastro Único, o repasse tradicional do programa Bolsa Família é de exatamente R$ 600 para cada família inscrita.

Além disso, ainda existem bônus, como os R$ 50 a mais pagos quando um membro da família tem entre 12 e 18 anos de idade, e os R$ 150 pagos quando existe uma criança de no máximo 6 anos no núcleo familiar.

