Bolsa Família: 14º pagamento previsto para dezembro? Entenda

O Bolsa Família assiste milhões de pessoas todos os meses, garantindo que elas tenham uma renda básica. Entretanto, alguns parlamentares querem ir além de um simples benefício e garantir que os beneficiários do programa social, tenham direito ao pagamento de um décimo salário, que seria uma espécie de abono extra ao final do ano, entenda se isso irá acontecer e quem terá direito ao valor adicional.

Saiba tudo sobre um possível décimo terceiro do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o objetivo do Bolsa Família?

Atualmente, o programa social possui o objetivo de fornecer pelo menos, uma renda básica aos seus beneficiários, garantindo mensalmente, o valor de no mínimo R$ 600 para cada família, mas respeitando a renda mínima por pessoa de R$ 142.

Ou seja, há uma grande diferença neste novo Bolsa Família, agora, o Pagamento está sendo baseado em uma renda base e uma renda variável, que depende diretamente da quantidade de membros que há no núcleo familiar.

Além disso, através das regras de permanência do Bolsa Família, o Governo visa fomentar ainda mais o acesso à educação e a saúde dos brasileiros, sobretudo, das crianças em idade escolar.

O décimo será pago aos beneficiários?

A ideia proposta pelos beneficiários, é que ocorra o pagamento de um abono, que deveria ser feito no final do ano, para os beneficiários do programa de transferência de renda, todavia, infelizmente, no momento, a proposta não foi para frente.

Isso aconteceu por dois motivos, o primeiro é que não há dinheiro para isso, a saber, nem para pagar o Vale Gás para todos os beneficiários o Governo está conseguindo tirar fundos, quem dirá para pagar o abono.

Além disso, foi salientado que o décimo deve ser destinado para os trabalhadores que contribuem com a previdência social e que tenham carteira assinada, seja na iniciativa privada ou pública.

Veja também: Benefício De R$ 330 Começa A Ser Repassado; Quem Recebe?

Programas assistenciais não costumam pagar o abono

Embora os beneficiários do Bolsa Família possam ficar tristes, mas infelizmente, não há um histórico de pagamento do abono do décimo terceiro salário para programas de âmbito assistencial, como é o caso do Bolsa Família.

Mas outro programa assistencial também não realiza o pagamento do décimo aos seus beneficiários, a saber, o BPC, os beneficiários têm direito a receber apenas o valor do benefício de um salário mínimo e pronto.

Outra justificativa do Governo, pelo menos para o Bolsa Família, é que ao conceder o décimo, muitas famílias poderiam adotar o benefício como uma renda fixa, mas no fundo, ele deveria ser apenas uma renda temporária que seria paga enquanto o Beneficiário não estivesse conseguindo se manter sozinho, mas após arrumar um emprego, ele iria parar de receber.

Agora, o que resta é esperar e ver quais os próximos passos do Governo Federal para os próximos anos, se irá aderir o pagamento do abono ou não, os beneficiários esperam ansiosos por um desfecho positivo.

Veja também: Está No Seguro-Desemprego? Veja Se Tem Direito A R$ 600 A Mais