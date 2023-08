NUNCA coloque estes números como senha do seu cartão

Hoje em dia é essencial ter uma boa senha e se proteger de todas as formas possíveis dos golpes financeiros que incluem cartão de crédito ou débito. O avanço da tecnologia é um fator que faz com que a segurança de informações pessoais dobre o cuidado e a atenção.

Por isso é extremamente importante escolher senhas seguras para o cartão de crédito, já se tornou uma necessidade, por isso resolvemos trazer números que podem ser evitados colocar como uma senha.

números que você nunca deve colocar como senha do seu cartão. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nunca coloque o óbvio

Tem pessoas que coloca senha fáceis e mais obvies com medo de esquecer a senha ou até mesmo anotar em algum lugar e perder o papel depois. Tem combinações como “111” ou até mesmo “1234” que são bastante utilizadas e são alvos fáceis para os hackers, por isso evite a ´previsibilidade e torne a vida dos cibercriminosos mais complicada em descobrir senhas.

Você colocar senhas fáceis é praticamente deixar a porta aberta para o ladrão entrar na casa e levar o que quiser, é assim que acontece também no mundo da internet com os golpes, como sempre citamos o óbvio é previsível demais. Lembre-se sempre que para proteger as informações financeiras precisa ser criativo e evitar os números que são proibidos.

A segurança das senhas funciona como um escudo contra todos os cibercriminosos, então nunca coloque números nas senhas como “0000” ou “1111” para que os golpistas tenham dificuldade para conseguir descobrir a senha, é o melhor caminho para evitar de ser roubado ou até mesmo hackeado.

Não coloque datas comemorativas como senha de cartão

Usar datas comemorativas como datas de aniversário, data de casamento é muito fácil para os hackers conseguirem entrar, é preciso se proteger dessas vulnerabilidades e manter também as informações pessoais seguras.

Sabemos que tem datas que são especiais e que tem uma grande significa e muitas pessoas colocam essas datas porque nunca esquecem, mas usá-las como senha é um ato superperigoso, pois são informações que podem ser facilmente encontradas nas redes sociais.

É essencial proteger as informações, então nunca coloque combinações básicas ou datas comemorativas como senha.

Evite combinações e senhas fáceis

A partir de hoje evite colocar esses tipos de senha que são sequências fáceis e como todo mundo coloca, quebre essa prática para proteger suas finanças e suas informações pessoais, garante proteção e segurança para seus negócios

Por mais que tenha medo de colocar uma senha diferente, resista totalmente a tentação de escolher senhas que são fáceis de digitar e lembrar, pois assim os hackers terão mais facilidade.

Veja também: Com fim do compartilhamento de senhas, Netflix acumula 6 milhões de novos assinantes

Dados pessoais

As informações pessoais são bem atrativas também para os criminosos, e colocar essas informações como senha também é perigoso e bastante atrativo para os golpistas, por isso nunca coloque essas informações como senha e se mantenha longe de hackers. Lembrando que as informações pessoais são tesouros valiosos para esse tipo de gente.

Veja também: Hack 3.0: Wi-Fi de graça e SEM SENHA; aprenda a se conectar