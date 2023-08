Ela marcou encontrou por aplicativo e encontrou mensagem em seu vaso sanitário

Quando o assunto são aplicativos de namoro, algumas situações hilárias podem surgir nesses encontros entre pessoas desconhecidas. É sempre importante ter cuidado na hora de se encontrar com pessoas que você não está familiarizado. Pois situações estranhas podem acontecer. Como o exemplo que falaremos a seguir envolvendo a jovem americana Luna Ray.

O que aconteceu?

Segundo o portal Tyla, esse foi o caso de uma jovem dos Estados Unidos chamada Luna Ray, que compartilhou uma experiência peculiar de um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento, que tomou uma reviravolta para afastar possíveis pretendentes.

De forma surpreendente, o rapaz deixou uma mensagem escrita com batom vermelho escondida sob o assento do vaso sanitário. A mensagem alertava futuros pretendentes com as palavras: “Ela está se encontrando com o ex dela, FUJA!”, acompanhada do número de telefone dele.

Ela decidiu compartilhar essa descoberta em um vídeo postado no TikTok. No vídeo, ele é visto tentando freneticamente limpar o batom do banheiro, enquanto suas amigas não conseguem conter o riso diante da situação.

Ela revelou: “Convidei esse rapaz para se juntar a um grupo de amigos no bar – disse a ele: ‘Me encontre em casa e todos podemos pegar um Uber juntos’. Desde o início, algo nele me incomodou… não sei, ele aparentava estar inseguro. Para poupar seus sentimentos, criei uma história sobre como ainda não tinha superado meu ex-namorado e como me sentia desconfortável em ter um encontro.”

Eventualmente, Luna pediu ao rapaz que fosse embora. Contudo, antes de partir, ele utilizou o banheiro e deixou a mensagem peculiar.

No dia seguinte, a colega de casa de Luna a informou que o assento do vaso sanitário havia sido alvo de vandalismo.

Desde que o vídeo foi compartilhado na plataforma, os usuários deram suas opiniões sobre o incidente. Alguns rapazes concordaram com a atitude do rapaz, enquanto outros a consideraram bastante estranha.

Algumas mulheres acharam a situação engraçada, mas também manifestaram preocupações com esse tipo de comportamento.

Sobre aplicativos de namoro

Os aplicativos de namoro são uma forma de encontrar um parceiro romântico online. Eles permitem que você crie um perfil, envie fotos e navegue pelos perfis de outras pessoas. Se você for atraído por alguém, pode enviar uma mensagem ou “curtir” o perfil deles. Se a pessoa também gostar de você, você fará uma “partida” e poderá começar a conversar.

Existem muitos aplicativos de namoro diferentes disponíveis, cada um com seu próprio público-alvo e recursos. Alguns aplicativos são mais populares para pessoas de certa idade ou localização, enquanto outros se concentram em certos interesses ou hobbies. Alguns aplicativos são gratuitos, enquanto outros cobram uma taxa mensal ou anual para usar.

Os aplicativos de namoro podem ser uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e encontrar um parceiro romântico. No entanto, é importante usar os aplicativos com segurança e responsabilidade. Nunca compartilhe informações pessoais, como seu endereço ou número de telefone, com alguém que você não conhece. Também é importante ser honesto sobre seus interesses e objetivos.

Se você está pensando em usar um aplicativo de namoro, aqui estão algumas dicas para usar com segurança:

Crie um perfil que seja preciso e represente sua personalidade.

Adicione fotos que sejam atuais e que mostrem sua melhor aparência.

Seja específico sobre o que você está procurando em um parceiro.

Tenha cuidado com as informações pessoais que você compartilha.

Não tenha medo de dizer não a alguém que você não está interessado.

Se você se sentir desconfortável em qualquer momento, pare de conversar com a pessoa e denuncie o perfil.

Os aplicativos de namoro podem ser uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e encontrar um parceiro romântico. No entanto, é importante usar os aplicativos com segurança e responsabilidade.

