Nem sempre é possível manter o banheiro 100% limpo. O pior de tudo é quando as paredes ficam contaminadas por aquele cheiro de urina. Na maioria dos casos somente lavar com água corrente não adianta, haja vista que o cheiro irá retornar novamente. Entretanto, há uma receita secreta que poucos sabem — que em menos de 24 horas já elimina todo e qualquer odor de urina no banheiro! É uma receita bem simples e com menos de R$ 20 é possível fazê-la.

Cansado de passar vergonha Aprenda como tirar o cheiro de urina do banheiro | Foto de Sanibell BV na Unsplash

Faça isso e elimine o cheiro de urina do seu banheiro

Trata-se de uma mistura de alguns ingredientes aromáticos a fim de “sobrepor” o mau cheiro do banheiro. Nem sempre é possível evitá-lo, mas usando os produtos corretos é possível encobrir o cheiro do banheiro com um odor mais agradável.

Existem alguns produtos exclusivos para isso — chamados de perfumes para banheiro. Mas em sua grande maioria são fracos, haja vista que o único intuito é perfumar e não camuflar o mau cheiro de urina.

Para fazer essa receita é necessário ter alguns ingredientes, sendo eles: Leite de Rosas, Bicarbonato de Sódio, Vinagre Branco e Óleo de Lavanda (este é opcional).

Os ingredientes acima são base comum de vários métodos de limpeza — no caso do Leite de Rosas, é um produto de beleza bastante usado no Brasil. A junção de ambos acaba neutralizando o odor de urina nas paredes do banheiro.

Passo a passo de como preparar

O modo de preparo deve ser feito de acordo com os passos abaixo, na ordem orientada. A fim de que conseguir coletar todos os benefícios oriundos dessa mistura aromática que traz tantos benefícios.

Passo 1: o primeiro passo é misturar a mistura de maneira equivalente. Sendo 1 Xícara de Leite de Rosas, 1 Xícara de vinagre branco, 1/2 Xícara de bicarbonato e cerca de 7 gotas de óleo essencial de lavanda.

Passo 2: com a mistura dentro de uma garrafa, é a hora de agitar muito bem. Para que tudo fique o mais misturado e homôgeneo possível.

Passo 3: feito isso, é a hora de aplicar essa substância nas paredes do banheiro. Por isso a importância de misturar os ingredientes dentro de uma garrafa com boca de spray.

Passo 4: aguarde 15 minutos e esfregue a região com um pano ou enxague com água. Repita o processo 2x durante o dia até que o cheiro saia por completo.

Portanto, são passos simples que devem ser realizados na ordem correta. Caso contrário o produto não irá agir como deveria. Essa mistura é eficaz e atua diretamente no combate contra o odor de urina no banheiro.

É uma excelente opção para neutralizar o cheiro e acima de tudo não usar produtos químicos que podem ser prejudiciais à saúde dos demais. Uma porção dos ingredientes acima dá para 3-5 usos.

