Data do SAQUE EXTRAORDINÁRIO do FGTS em 2023 já foi anunciada?

O saque-extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade de retirada disponibilizada pelo Governo Federal a fim de antecipar os saques do FGTS. Não acontece todos os anos — apenas em alguns períodos, dependendo diretamente do contexto social da região. Por exemplo: no período da Covid-19, o Governo liberou o saque para os brasileiros. No ano passado o Governo liberou o saque de até R$ 1 mil. Veja como ficará o saque extraordinário para este ano de 2023 e fique por dentro de tudo.

Como funciona essa modalidade de saque?

Trata-se de uma modalidade de saque criada pelo Governo Federal em situações específicas da sociedade. Como foi o caso da crise sanitária que aconteceu em razão da Covid-19. Logo, o Governo acabou liberando o saque para os brasileiros — a fim de amenizar os impactos econômicos gerados oriundos da pandemia.

O intuito é exatamente inserir recursos financeiros na sociedade, a fim de encarar as dificuldades econômicas geradas por determinados fatores na sociedade. No ano passado — o saque extraordinário ocorreu até o dia 15 de julho, através da Medida Provisória (1.105).

Havia o limite de R$ 1 mil por pessoa, respeitando sempre o limite disponível nos saldos da conta. Por esse motivo, muitos trabalhadores estão em dúvida se haverá ou não o saque extraordinário do FGTS em 2023.

Haja vista que é uma modalidade a mais de saque, auxiliando os trabalhadores que não optaram pelo saque-aniversário a fim de não perder o direito do saque-rescisão.

Como sacar o saque extraordinário em 2023?

Por mais que muitos especialistas afirmem que possa ter o saque em 2023, até agora nada foi confirmado. Haja vista que para ser autorizado o saque extraordinário, o Governo precisa oficializar através de uma Medida Provisória.

Até este mês os planos do Governo são diferentes, haja vista que se não ocorrer o anúncio de estado de calamidade pública pelo Governo em alguma região do Brasil — o saque extraordinário não será liberado.

Por esse motivo não há previsão de que o saque extraordinário seja liberado para os brasileiros neste ano de 2023. É válido lembrar que o mesmo pode ser liberado apenas para alguns estados e outros não.

Exemplo: em algumas áreas da região Sudeste e Centro-Oeste, está ocorrendo períodos de escassez de chuvas. Logo, em algumas áreas de agricultura é comum que os trabalhadores reduzam sua produção. Logo, em situações como essa o Governo pode liberar o saque para a região.

