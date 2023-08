Múltiplas contas no mesmo celular? Entenda a mudança do WhatsApp

WhatsApp vai permitir mais contas no celular? O WhatsApp parece estar dando um passo significativo para atender a uma demanda há muito aguardada por seus usuários: a possibilidade de fazer login em mais de uma conta no mesmo aparelho celular. Na mais recente versão Beta do aplicativo, alguns testadores encontraram uma opção que permite alternar entre diferentes perfis. Mas o que significa essa descoberta para os usuários regulares do WhatsApp, e como ela funcionará na prática? Vamos explorar a novidade em detalhes.

O WhatsApp está testando a capacidade de alternar entre diferentes contas no mesmo celular, oferecendo mais flexibilidade aos usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Diversas contas para o WhatsApp

Na versão 2.23.17.8 do mensageiro para Android, uma seção que permite alternar entre perfis foi identificada dentro do menu de configurações. Escondida atrás de um botão ilustrado com uma seta, ao lado do atalho para a visualização de QR Code de contato, essa opção abre uma bandeja na tela que permite adicionar um novo perfil ou alternar entre os existentes.

Veja também: WhatsApp envia atualização para prevenir situações embaraçosas

Essa função parece ser uma resposta direta a uma demanda antiga da comunidade de usuários do WhatsApp, que há tempos solicita a capacidade de usar diferentes contas em um único dispositivo. Isso possibilitará aos usuários gerenciar chats diversos sem a necessidade de possuir dois celulares ou de utilizar soluções alternativas, como instalar duas instâncias do WhatsApp no mesmo aparelho ou recorrer ao WhatsApp Business. Essa inovação promete ser particularmente útil para aqueles que desejam separar suas conversas de trabalho das pessoais, mantendo uma clara divisão entre essas duas esferas de suas vidas.

Embora a descoberta seja empolgante, ainda há várias perguntas sem resposta sobre essa nova funcionalidade. O site WABetaInfo, que foi o primeiro a divulgar a novidade, não forneceu detalhes sobre possíveis limitações da função, como o número máximo de contas que podem ser conectadas simultaneamente. Também ainda não se sabe como os chats irão se comportar quando o usuário alternar entre diferentes perfis.

É importante observar que essa novidade está sendo distribuída gradativamente entre os testadores da versão Beta do aplicativo. Aqueles que não a visualizaram ainda podem verificar se há atualizações pendentes na Play Store. No entanto, ainda não há uma previsão clara de quando esse recurso será disponibilizado para o público em geral.

Experiência aprimorada

Essa inovação pode ser vista como mais um passo do WhatsApp na busca por aprimorar e personalizar a experiência do usuário. A capacidade de alternar entre diferentes contas no mesmo dispositivo não é apenas uma conveniência, mas uma necessidade para muitos que usam o aplicativo tanto para fins profissionais quanto pessoais.

A expectativa agora é ver como essa funcionalidade será implementada na versão final e quais serão as regras e limitações aplicáveis. Além disso, será interessante observar se essa opção será estendida para outras plataformas além do Android. Por enquanto, a comunidade de usuários do WhatsApp pode aguardar com otimismo mais essa inovação que promete tornar a utilização do aplicativo ainda mais versátil e adaptada às suas necessidades variadas.

Por isso, essa novidade no WhatsApp Beta mostra o compromisso contínuo do aplicativo em evoluir e atender às demandas de sua base de usuários. Ao permitir que diferentes perfis sejam acessados no mesmo dispositivo, o WhatsApp está potencialmente facilitando a vida de muitos de seus usuários e demonstrando uma vontade de se adaptar às maneiras cada vez mais complexas em que as pessoas utilizam a tecnologia de comunicação em suas vidas diárias.

Veja também: Chega de acúmulo no WhatsApp! Faça isso para criar um arquivo de conversas