Top 10 carros mais vendidos do Brasil no último mês; saiba quais são

Após o anúncio do governo federal referente à diminuição dos tributos que afetam os preços dos carros, tanto seminovos como os 0 quilômetro, muitos brasileiros viram ai uma imperdível oportunidade para trocar de automóvel ou realizar o sonho de ter o seu tão almejado primeiro carro. Pensando nesse aumento da compra dos possantes, separamos uma lista com os 10 carros mais vendidos no mês passado. Veja logo abaixo.

Corrida na compra de carros

Essa repentina vontade do brasileiro em comprar um carro novo ou usado, não foi um mero acaso. Isso porque em maio deste ano, o presidente Lula reduziu o tributo de automóveis que custavam até R$ 120 mil, prevendo uma queda de 11% no imposto. O governo federal lançou ainda uma série de isenções fiscais para tornar os veículos mais acessíveis para os brasileiros, enquanto procura dar novo fôlego ao setor manufatureiro.

Logo após a medida, os resultados já foram vistos pouco tempo depois. No mês de julho de 2023, o mercado automobilístico brasileiro viveu um período notável, com uma ampla variedade de veículos conquistando o interesse dos consumidores. Dentre as opções mais vendidas no Brasil, destacaram-se SUVs, os compactos, as picapes, os carros tipo hatch e os chamados subcompactos.

Nesse cenário movimentado, os 10 carros mais populares desse mês merecem destaque especial:

Os 10 carros mais vendidos de julho

Volkswagen Polo:

Esse hatch compacto ganhou a preferência dos motoristas por seu design sofisticado, alto padrão de acabamento e amplo conjunto de recursos tecnológicos.

Hyundai HB20:

O HB20 oferece diferentes opções de motorização, atendendo às necessidades de diversos perfis de motoristas, desde os que buscam economia até aqueles que valorizam um desempenho mais esportivo.

Fiat Strada:

O design atrativo e o conforto do interior também contribuem para a popularidade crescente dessa picape.

Chevrolet Onix:

Esse hatch compacto conquista os consumidores com seu design moderno, eficiência de combustível e conjunto de recursos tecnológicos.

Fiat Mobi:

Esse subcompacto tem como principais atrativos seu tamanho compacto, ideal para manobras em áreas urbanas congestionadas, além de ser econômico e acessível.

Volkswagen T-Cross:

O T-Cross se adapta perfeitamente às necessidades de famílias e aventureiros, oferecendo conforto e versatilidade para viagens urbanas e longas jornadas.

Fiat Argo:

O Argo oferece diversas opções de motorização e acabamento, permitindo que os compradores personalizem o veículo de acordo com suas preferências e necessidades.

Renault Kwid:

Esse subcompacto é ideal para motoristas urbanos que buscam um veículo prático e econômico, sem abrir mão do conforto e da segurança.

Volkswagen Nivus:

O Nivus atende à crescente demanda por SUVs compactos que oferecem praticidade e conforto para a família.

Chevrolet Onix Plus:

O Onix Plus oferece uma experiência de condução agradável e eficiente, tornando-o uma escolha popular entre aqueles que buscam conforto e desempenho em viagens mais longas.

Esses modelos de carros se destacaram durante o mês de julho de 2023 e conquistaram os consumidores brasileiros com suas características distintas e atrativas. O mercado automobilístico do país certamente continua oferecendo opções interessantes e variadas para atender às preferências dos motoristas.

