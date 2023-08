Estão tentando te enganar? Descubra se o carro é de leilão fazendo isso

Realizar a compra de um carro é um dos momentos mais aguardado por várias pessoas, mas caso ela não tome os devidos cuidados, isso pode se tornar algo traumatizante por vários motivos. Um deles, é ao comprar um veículo de leilão sem saber dessa informação, que é de suma importância para o comprador, mas em alguns casos, o vendedor acaba omitindo. Confira como nunca mais ser enganado e verificar se o veículo é de leilão antes da compra.

Saiba como identificar se um veículo é fruto de leilão | Imagem de Niek Verlaan por Pixabay

Carro de leilão é ruim?

Nem sempre! Um carro leiloado pode ser tão bom quanto um carro que acabou de sair da loja, já que a maioria dos carros nessa situação, são de pessoas que acabaram não pagando os seus veículos e por conta disso, perderam os bens foram leiloados para cobrir os débitos.

Entretanto, carros nessa situação, possuem um valor de mercado inferior aos demais, por conta disso, é comum que os vendedores acabem omitindo a informação em questão, para poder ganhar vantagem em relação ao valor.

Por isso, antes de fechar uma compra, é preciso tomar todos os cuidados para ter certeza que o veículo não é proveniente de leilão, para isso, há duas opções: pagar uma perícia veicular ou consultar o histórico do veículo.

Como solicitar uma perícia?

A perícia veicular nada mais é do que um exame realizado por algum especialista em veículos, que possui toda a experiência para colocar o olho no carro e rapidamente saber se há algo de errado nele. Como alteração no chassi, motor, placas ou documentações.

Geralmente, nas lojas que vendem automóveis há algum profissional do tipo. Já que quando elas compram um carro usado, precisam saber se de fato é um bom negócio e o que é preciso ser feito nele.

Outra opção é realizar a consulta gratuita sobre o histórico do veículo, através do site DENATRAN, basta se cadastrar e preencher os dados do veículo.

Qual o principal problema de comprar um carro leiloado?

O principal problema de comprar veículos do tipo, é que eles não passam por vistoria alguma, então, podem ter problemas escondidos que só ficam visíveis após um certo tempo, o que pode acabar lesando o comprador, principalmente, se ele for inexperiente no assunto.

Alguns também podem ter algumas pendências que impossibilitem a transferência ou até mesmo que faça com que as seguradoras não aceitem realizar a proteção deles.

E por fim, o principal problema, para o vendedor no caso, a depreciação no valor do carro, que pode ser bem significativa, chegando em até 60% quando comparada com outros veículos do mesmo modelo. Então, ao saber se um carro é ou não leiloado, o comprador está se livrando de todos esses riscos citados.