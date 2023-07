Segredo do cartão do Banco Inter revelado! Aprenda a aumentar o limite

O Banco Inter é um dos bancos digitais mais populares no Brasil logo ao lado do Nubank. Em contraste ao roxinho, não é fácil ter limite aprovado no cartão Inter — e quando é liberado, nem sempre é o limite dos sonhos. É importante ter alguns ‘bizus’ para conseguir aumentar o limite do cartão. Quem não deseja ter um limite alto para realizar várias compras, não é? Haja vista que existem alguns segredos concedidos por especialistas que garantem o aumento no limite do cartão Inter.

Faça isso e aumente o seu limite do cartão Inter

O Banco Inter possui um cartão de crédito semelhante ao de qualquer outra instituição bancária. Entretanto, possui alguns ‘segredos’ próprios do próprio banco a fim de conceder limite de crédito aos seus clientes. Entenda como isso funciona na prática:

Limite: muitos clientes têm limite de crédito e sequer usam. É importante usar no mínimo 60% do limite concedido todos os meses. A fim de que o banco entenda que o cliente possui uma necessidade real de ter um acréscimo no limite de crédito. Caso contrário, dificilmente será concedido.

Pagamento: é importante que o cliente pague suas faturas em dia e de preferência 3 dias antes do vencimento. A fim de que o banco entenda que o cliente é fiel com os seus compromissos e confie um limite maior de crédito.

Dinheiro: o banco Inter é um excelente banco para se guardar dinheiro, por mais que não renda automaticamente igual o iti ou Nubank — possui alguns investimentos diários que podem ser usados. Só no cliente ter dinheiro em conta, o banco já entende que ele possui um perfil de usuário com possibilidade de ter mais crédito.

Constância: por fim, é importante ter constância em todos os detalhes. Seja nas compras, nos pagamentos, etc. Caso contrário, será praticamente impossível obter o aumento de crédito. Portanto, é necessário que o usuário tenha disponível no mínimo 03 meses para pôr em prática essas dicas a fim de ver os resultados.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Inter?

Às vezes o próprio banco disponibiliza o limite de crédito para os seus clientes. Através do e-mail aparece uma mensagem e o cliente pode ir diretamente no aplicativo conferir a nova oferta. Entretanto, há a maneira manual de realizar isso: diretamente pelo aplicativo.

Entre no aplicativo Banco Inter;

Clique em ‘Cartões’;

Clique em ‘Produtos’;

Clique em ‘Aumento de limite’;

Verifique o aumento disponível e clique em ‘Aumentar limite’.

Pronto! Caso o cliente já esteja dentro dos padrões estipulados e o seu score de crédito e movimentações financeiras estejam saudáveis a ponto de ter o crédito aprovado, é possível obter o aumento do limite.

Caso contrário, é necessário aguardar um pouco mais de tempo para obter o aumento do limite de crédito.

