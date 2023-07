Atenção, clientes do Nubank! Dinheiro inesperado pode cair na sua conta em breve

Boa notícia aos clientes do Nubank – Para os investidores que buscam maneiras de diversificar seus ativos, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) oferecem uma forma de investir em empresas estrangeiras diretamente da bolsa de valores brasileira, a B3. Agora, quem possui BDRs do Nubank, também conhecido como “pedacinho” do Nubank, tem uma novidade: a fintech anunciou que irá depositar o valor equivalente às ações que cada cliente possui em agosto. Esse movimento faz parte de uma reestruturação mais ampla das ações do Nubank na B3.

Os clientes do Nubank que possuem BDRs serão beneficiados com o depósito do valor equivalente às ações em agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Clientes contam com essa opção para investir no Nubank

Os BDRs são certificados que representam ações emitidas por empresas situadas fora do Brasil. Os BDRs do Nubank estão passando por uma transição importante, deixando de ser BDRs Nível III para se tornarem BDRs Nível I Não Patrocinados. Essa mudança representa um marco no processo de evolução da fintech no mercado de ações brasileiro.

Veja também: R$ 3.999,90 na HORA! Nubank pode liberar o valor mesmo para quem tem nome sujo

Neste momento de transição, os titulares de BDRs do Nubank têm algumas opções. Uma delas é simplesmente manter suas ações. Outra é trocar os BDRs Nível III que possuem por BDRs Nível I Não Patrocinados. A terceira opção, que é a mais recente adição à lista, é vender as ações e receber o valor equivalente.

Até o dia 11 de agosto, os titulares de BDRs do Nubank podem escolher a opção que melhor atende às suas necessidades de investimento. Quem decidir pelo recebimento do valor equivalente às ações, pode contar com um passo a passo detalhado fornecido pela fintech no aplicativo Nubank.

Detalhes e observações

Para os titulares do programa NuSócios, o procedimento inicia-se ao abrir o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS. Em seguida, clicar em “Investimentos” e depois em “Pedacinho do Nubank”. O próximo passo é selecionar “Entenda as mudanças do NUBR33”, clicar em “Mais informações” e após, em “Responder agora”. Para aqueles que optarem por manter os BDRs, basta clicar em “Sim, estou de acordo”. Já quem preferir receber o pagamento, deve clicar em “Não estou de acordo”.

Para os investidores que compraram BDRs do Nubank, o processo é similar. Após abrir o aplicativo do Nubank, devem clicar em “Investimentos” e em “Bolsa de Valores”. Em “Meus ativos”, clicar em “NUBR33”. Em seguida, selecionar “Entenda as mudanças do NUBR33”, depois clicar em “Mais informações” e, em seguida, “Responder agora”. Aqueles que optarem por manter os BDRs devem clicar em “Sim, estou de acordo”. Os que quiserem receber o pagamento, devem clicar em “Não estou de acordo”.

Essa mudança nas ações do Nubank reflete uma tendência maior de modernização do mercado financeiro, com as fintechs desempenhando um papel cada vez mais importante. Ela também sublinha a importância de estar ciente das atualizações em suas posições de investimento, mesmo que sejam representadas por “pedacinhos” de empresas. Afinal, esses pedacinhos podem se somar e formar uma parte substancial de uma carteira de investimentos.

Veja também: Quem acessar a conta do Nubank até dia 31 pode ter uma SURPRESA