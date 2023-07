Spotify mais CARO deixa assinantes apreensivos; veja o valor

Nesta última segunda-feira, 24, milhões de usuários do Spotify foram pegos de surpresa. Haja vista que o aplicativo é um dos mais populares no mundo musical. Por mais que haja outros aplicativos de música — como o YouTube, o Spotify é um dos que possuem mais ênfase no setor. O valor dos seus planos sofreu reajuste surpreendente, nas versões Duo e Universitário — haja vista que eram as versões mais baratas. O que acabou ocasionando uma grande surpresa em todos os clientes.

Preços foram atualizados

Os brasileiros optavam em grande maioria pelas versões mais acessíveis. Sendo elas o plano individual que custava R$ 19,90/mês e o Duo que custava R$ 24,90/mês. O plano universitário era focado nos alunos de universidades e o seu valor era de R$ 9,90/mês.

As alterações foram bem significativas para muitos usuários. Haja vista que os valores aumentaram de maneira bem considerável. Os usuários fizeram alguns posts no Twitter reclamando das alterações.

Haja vista que o preço do plano de R$ 19,90 subiu para R$ 21,90. O preço do plano Duo subiu para R$ 27,90 e o preço do plano para estudantes subiu para R$ 11,90. Por mais que sejam valores considerado por muitos como ‘mínimo’ afetou milhares de usuários.

O Spotify possui sua versão gratuita limitada e com anúncios. Podendo ser acessado através de dispositivos Android, iOS e no computador. Os usuários terão 30 dias até que o novo valor entre em vigor.

A boa notícia é que o plano Família não irá ter o seu valor alterado. Continuará em R$ 34,90. Haja vista que a empresa ficou em silêncio por alguns dias — mas finalmente resolveu dar uma nota oficial sobre o caso.

Spotify comenta polêmica

Nos Estados Unidos o plano premium da plataforma teve o seu primeiro aumento em 12 anos. A mensalidade passou a ser de 10,99 dólares no plano solo. 14,99 dólares no plano Duo e 16,99 dólares no plano família. Haja vista que o plano estudante da região passará a ser de 5,99 dólares.

O Spotify respondeu a polêmica afirmando que a medida de aumento aconteceu a fim de que a empresa possa continuar investindo em tecnologia e agregando mais valor aos usuários. Haja vista que a plataforma está sempre prezando pelo bem-estar de seus assinantes.

Outro ponto é que isso irá atribuir muito mais valor aos artistas que possuem álbuns e músicas dentro da plataforma. O aumento de valores aconteceu em vários países e até mesmo em outros mercados de segmentos paralelos.

Portanto, este aumento do Spotify irá chegar aos brasileiros nos próximos dias. Aos que quiserem cancelar ainda terão os repasses cancelados com os valores ‘antigos’. Os novos contratos de assinatura no cartão de crédito já podem ter os valores atualizados.

