Aposentados e pensionistas do INSS receberão dinheiro “EXTRA” já nesta semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já começou os pagamentos de benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios que ganham um apenas um salário mínimo. Na próxima semana, os repasses começam para quem recebe acima do piso nacional.

A partir de segunda-feira (1º de julho de 2023), quem ganha acima do mínimo (R$1.320 reais) até o teto previdenciário (R$7.507,49) terá acesso aos recursos. A divisão dos beneficiários em dois grupos é feita para organizar e facilitar os repasses mensais.

Informações como valores, datas de pagamento e outros detalhes podem ser consultados no site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Já o saque do benefício é feito nos caixas eletrônicos dos bancos e nas agências lotéricas.

Aposentados e pensionistas do INSS recebem dinheiro EXTRA. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Calendário de julho

O INSS realiza os repasses entre o fim do mês de referência e o início do mês seguinte, na ordem do final do número de benefício (NB) do segurado, sem considerar o dígito. Exemplo: 111.111.11 1– 1. Veja o calendário completo:

Para recebe acima de um salário mínimo

NB final 1 e 6 – 1 de agosto;

NB final 2 e 7 – 2 de agosto;

NB final 3 e 8 – 3 de agosto;

NB final 4 e 9 – 4 de agosto;

NB final 5 e 0 – 7 de agosto.

Para quem ganha um salário mínimo

NB final 1: 25/07;

NB final 2: 26/07;

NB final 3: 27/07;

NB final 4: 28/07;

NB final 5: 31/07;

NB final 6: 01/08;

NB final 7: 02/08;

NB final 8: 03/08;

NB final 9: 04/08;

NB final 0: 07/08;

Fim das filas

O governo federal criou o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) para tentar sanar o problema com a espera dos cidadãos pela concessão de benefícios pagos pelo INSS. O projeto prevê uma série de ações para diminuir o tempo entre a solicitação e a resposta, já que hoje a fila de espera tem cerca de 1,8 milhão de pedidos.

Uma dessas medidas é ampliar de seis para quinze o número de processos que cada servidor pode avaliar. O pacote também prevê a automatização da análise dos processos e a contratação de novos servidores para o quadro do órgão.

Segundo dados do INSS, o Benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/Loas) é aquele com o maior número de pessoas na lista de espera, cerca de 435 mil. Os próximos na lista são a aposentadoria por idade (255 mil) e a pensão por morte (137 mil pedidos).

Leia Mais: PRESENTE para aposentados e pensionistas do INSS; é a melhor notícia do ano